(ВИДЕО) ЗВЕЗДА УЛОЖИЛА ВИШЕ ОД 600.000 ЕВРА: Обновљене просторије у хали „Александар Николић“ користиће само црвено-бели
Кошаркашки клуб Црвена звезда представио је обновљене просторије за тренинг у хали "Александар Николић" у Београду.
У склопу нових просторија клуба налазе се теретана, меди-блок, просторија за опоравак играча, просторије за видео састанке, просторија за дневни боравак играча, канцеларија за тренере, просторије за млађе селекције, просторије за женски клуб... Све просторије обухватају око 600 метара квадратних, које је Звезда узела у вишегодишњи закуп.
Како је речено новинарима из Звезде, инвестиција је до сада вредна више од 600.000 евра, а средства су издвојили председник црвено-белих Жељко Дрчелић, чланови и пријатељи клуба. Обновљене просторије моћи ће да користи само Црвена звезда.
Кошаркаши Црвене звезде ће тренирати у хали "Александар Николић", док ће утакмице играти у Београдској арени.
За Звезду ће у новој сезони играти Коди Милер Мекинтајер, Урош Плавшић, Стефан Миљеновић, Ајзеа Кенан, Девонте Грејем, Дејан Давидовац, Тајсон Картер, Никола Калинић, Огњен Добрић, Хасиел Риверо, Ебука Изунду, Лазар Стојковић, Џоел Боломбој, Џордан Нвора, Семи Оџелеј, Огњен Радошић и Чима Монеке.
Црвена звезда је у уторак почела припреме за нову сезону, а екипу ће предводити грчки тренер Јанис Сферопулос.
Тренер Јанис Сферопулос на тренингу на располагању има све играче на које рачуна у наредној сезони изузев повређеног Џоела Боломбоја, Дејана Давидовца (који је добио неколико дана одмора након припрема са репрезентацијом и прикључиће се тиму током недеље) и Огњена Добрића (који је са репрезентацијом Србије на ЕП).
Црвено-бели сезону почињу 30. септембра против Олимпије из Милана у Евролиги.