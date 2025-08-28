ЗВЕЗДА ЈАЧА ЗА ДАВИДОВЦА: Драго ми је што сам се вратио, заједно у нове победе
Кошаркаши Црвене звезде и у четвртак су вредно тренирали у хали “Александар Николић”.
Ново лице на тренингу био је српски репрезентативац Дејан Давидовац.
Након одрађених припрема са националним тимом, и неколико слободних дана које је добио од тренера Јаниса Сферопулоса, Дејан се вратио у погон, здрав, свеж и спреман за рад.
– Од Дејана Давидовца се у новој сезони очекује пуно на сваком пољу: квалитетом, искуством, годинама боравка у Црвеној звезди... Колико је недостајао тиму видело се и у финишу претходне сезоне када је доживео врло неугодну повреду леђа током утакмице плаy ин-а Евролиге са Бајерном у Минхену – наводи се на сајту КК Црвена звезда.
Давидовац је прокоментарисао и први тренинг.
– Драго ми је што сам се вратио у екипу. Први утисци су позитивни и надам се да ће тако бити и убудуће. Сви заједно у нове победе – поручио је Давидовац, који је отпао са коначног списка за Евробаскет.