(ФОТО, ВИДЕО) Звезда згромила Виртус ЦРВЕНО-БЕЛИ НЕМИЛОСРДНИ У ЕВРОЛИГИ

Маестрално је Црвена звезда отворила утакмицу, из поседа у поседа нападала центарску линију ривала и на томе изградиа двоцифрену предност у раној фази. Морао је Душко Ивановић да из игре изведе Анта Жижића и спусти петорку, што није функционисало у први мах. Филип Петрушев доминирао је у рекету, правио велике проблеме гостујућем саставу и Београђани су у лаганом ритму контролисали утакмицу.

Ништа није полазило за руком Виртусу који се ослањао искључиво на индивидуални квалитет. Недовољно за овакве црвено-беле у том моменту. Крајем прве четвртине и Дејан Давидовац је имао своју серију и све то допринело је да домаћи воде чак плус 17 после 10 минута (28:11).

Какав је то налет био у режији Црвене звезде. Попуштало је на све стране у одбрани Виртуса, а домаћи се нису либили то да искористе, већ су константно роварили по пукотинама игре Ивановићеве чете.

Индиспонирано је деловао Виртус, а на семафору је средином другог квартала предност од 28 разлике показивала колико је српски представник био решен да у оваквим околностима не дозволи себи било какво опуштање. Тако је Црвена звезда на полувреме отишла са 51:27 и епилог се већ наслућивао.

