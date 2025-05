ЛАНДО НОРИС СЛАВИО НА ВЕЛИКОЈ НАГРАДИ МОНАКА: Ферштапен чекао, али није дочекао

Британски возач је од првог до последњег круга имао предност, а Шарл Леклер није могао да му приђе и угрози га у борби за нову победу у сезони.



Норис је завршио први, Леклер други, а Оскар Пјастри на трећем месту, упркос нешто слабијем тркачком викенду. Макс Ферштапен покушао је да сачека још неко возило безбедности или виртуелно возило безбедности и возио са једним стајањем на првом месту до самог краја, али није успео, па је на крају после друге обавезне промене гума завршио на четвртом месту.

P2 FOR CHARLES 👏



He gave it EVERYTHING 💪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/pim3jzuogO

