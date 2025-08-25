"ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ ВЕЧЕРИ" ПРОБУДИЛЕ СТАПАР Такмичење у кувају овчијег паприкаша, фудбалски турнир и кликеријада привукли посетиоце у сомборско насеље
Традиционална манифестација "Великогоспојинске вечери" организована је у Стапару. Вишедневни програм привукао је посетиоце из разних крајева, а највећу пажњу плене Фијаклеријада, фудбалски турнир и такмичење у кувању овчијег паприкаша.
Вишедневни догађај започео је вечерњим богослужењем у цркви „Ваведење Пресвете Богородице“, након чега је програм настављен у сали Црквене општине.
Другог дана „Великогоспојинских вечери“ одржана је кликеријада и 18. Фијакеријада и Меморијал „Душан Докманов – Душа“.
Богат програм „Великогоспојинских вечери“ у Стапару завршиће се идућег викенда спортским програмом, Такмичењем у кувању овчијег паприкаша и Турниром у фудбалу за млађе категорије.
Ова манифестација реализована је организацији Месне заједнице „Стапар", а уз подршку Града Сомбора. Отварању је испред локалне самоуправе присуствовао члан Градског већа за област пољопривреде, Игор Ћупурдија.