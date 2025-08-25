clear sky
"ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ ВЕЧЕРИ" ПРОБУДИЛЕ СТАПАР Такмичење у кувају овчијег паприкаша, фудбалски турнир и кликеријада привукли посетиоце у сомборско насеље

25.08.2025. 10:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Град Сомбор
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Традиционална манифестација "Великогоспојинске вечери" организована је у Стапару. Вишедневни програм привукао је посетиоце из разних крајева, а највећу пажњу плене Фијаклеријада, фудбалски турнир и такмичење у кувању овчијег паприкаша.

Вишедневни догађај започео је вечерњим богослужењем у цркви „Ваведење Пресвете Богородице“, након чега је програм настављен у сали Црквене општине.

Другог дана „Великогоспојинских вечери“ одржана је кликеријада и 18. Фијакеријада и Меморијал „Душан Докманов – Душа“.

Богат програм „Великогоспојинских вечери“ у Стапару завршиће се идућег викенда спортским програмом, Такмичењем у кувању овчијег паприкаша и Турниром у фудбалу за млађе категорије.

Ова манифестација реализована је организацији Месне заједнице „Стапар", а уз подршку Града Сомбора. Отварању је испред локалне самоуправе присуствовао члан Градског већа за област пољопривреде, Игор Ћупурдија.

Великогоспојински дани велика госпојина
Извор:
Дневник, Град Сомбор
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
