МИЛЕВА МАРИЋ - МАЈКА, СУПРУГА И НАУЧНИЦА Стална поставка у тителској библиотеци о чувеној српској физичарки и математичарки
Стална поставка фотографија и плаката посвећених животу и делу Милеве Марић, српске физичарке и математичарке, рођене у Тителу пре тачно 150 година, отворена је у петак у НБ „Стојан Трумић”.
О Милеви је надахнуто говорио Дејан Гајић, директор тителске установе културе која ове године обележава 80 година постојања, па је јубиларну годину посветила чувеној суграђанки.
Гајић је у свом обраћању акценат ставио на чињеницу да је Милева била мајка, супруга, научница- академски грађанин у временима која нису била наклоњена женама. Тек је пета жена која је уписана на политехнику у Цириху. Била је вишеструко талентована, бриљантна физичарка и математичарка, свирала је клавир и тамбурицу, поседовала је таленат за сликарство, говорила мађарски, немачки и француски језик...Своју научну каријеру запоставила је посветивши се породици- деци и супругу Алберту Ајнштајну. Уз крах брачне заједнице пратиле су је и друге несреће као што су болест млађег сина Едуарда, смрт ћерке Лизарел, смрт сестре Зорке и други ударци.
Гајић очекује да ће ова поставка, као и већ постојећа поставка „Сведок брдо” и спомен - галерија Стојана Трумића имати едукативни карактер првенствено на ђаке и студенте који их посете. Он се нада да ће се поставка временом проширити и обогатити, а ту се нада помоћи од Министарства културе.
Тителска библиотека планира постављање већ давно готове спомен бисте 27. августа у парку код Дома културе, а у септембру је планирано књижевно вече када ће гост бити књижевница Хајналка Молнар са својом књигом „Реалативно између редова”, а у новембру је планирано предавање Јадранке Пешти, донедавне директорке СТШ „Милева Марић”.
Изложбу је финансирао Покрајински секретаријат за културу, а отворио је Горан Поповић, бивши директор НБ „Стојан Трумић” за чијег мандата је обновљена издавачка делатност библиотеке, те унапређен рад кроз бројне трибине, гостовања познатих глумаца, писаца, научних радника.