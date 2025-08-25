clear sky
МИЛЕВА МАРИЋ - МАЈКА, СУПРУГА И НАУЧНИЦА Стална поставка у тителској библиотеци о чувеној српској физичарки и математичарки

25.08.2025. 11:28 11:37
Коментари (0)
тител
Фото: Дневник / С. Диклић

Стална поставка фотографија и плаката посвећених животу и делу Милеве Марић, српске физичарке и математичарке, рођене у Тителу пре тачно 150 година, отворена је у петак у НБ „Стојан Трумић”.

О Милеви је надахнуто говорио Дејан  Гајић, директор тителске установе културе која ове године обележава 80 година постојања, па је јубиларну годину посветила чувеној суграђанки.

Гајић је у свом обраћању акценат ставио на чињеницу да је Милева  била мајка, супруга, научница- академски грађанин у временима која нису била наклоњена женама. Тек је пета жена која је уписана на политехнику у  Цириху. Била је вишеструко талентована, бриљантна физичарка и математичарка, свирала је клавир и тамбурицу, поседовала је таленат за сликарство, говорила мађарски, немачки и француски језик...Своју научну каријеру запоставила је посветивши се породици- деци и супругу Алберту Ајнштајну. Уз крах брачне заједнице пратиле су је и друге несреће као што су болест млађег сина Едуарда, смрт ћерке Лизарел, смрт сестре Зорке и други ударци.

тител
Фото: Дневник / С. Диклић

Гајић очекује да ће ова поставка, као и већ постојећа поставка „Сведок брдо” и спомен - галерија Стојана Трумића имати едукативни карактер првенствено на ђаке и студенте који их посете.  Он се нада да ће се поставка временом проширити и обогатити, а ту се нада помоћи од Министарства културе. 

Тителска библиотека планира постављање већ давно готове спомен бисте 27. августа у парку код Дома културе, а у септембру је планирано књижевно вече када ће гост бити књижевница Хајналка Молнар  са својом књигом „Реалативно између редова”, а у новембру је планирано предавање Јадранке Пешти, донедавне директорке СТШ „Милева Марић”.

Изложбу је финансирао Покрајински секретаријат за културу, а отворио је Горан Поповић, бивши директор НБ „Стојан Трумић” за чијег мандата је обновљена издавачка делатност библиотеке, те унапређен рад кроз бројне трибине, гостовања познатих глумаца, писаца, научних радника.

тител
Војводина
