КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН НА СТАРТУ УС ОПЕНА: Фонсека зауставио српског тенисера
Српски тенисер Миомир Кецмановић елиминисан је на старту УС Опена, пошто је поражен од младог Бразилца Жоаа Фонсеке резултатом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3.
Меч је трајао два сата и 28 минута.
Његов наредни ривал биће Чех Томаш Махача, који је био бољи од Италијана Луке Нардија 6:3 6:1, 6:1.
Била је изједначена борба све до шестог гема када је српски тенисер успео да дође до две брејк лопте и прву искористи да поведе са 4:2.
Потом је потврдио брејк, а успут два пута могао да испусти предност, пошто је Фонсека одмах у наредном гему два пута долазио до брејк лопте.
Ипак, уследио је велики пад у наставку, Бразилац је освојио три гема у низу, а потом изборио и тај-брејк у којем је брзо дошао до три сет лопте и прву је искористио за вођство – 1:0.
Други сет је добро почео за Кецмановића, одмах је направио брејк, ипак у наставку, већ у следећем гему је изгубио предност.
Изједначено је било до самог краја, имао је Фонскеа у 12. гему шансу да заврши сет са брејком, али је Кецмановић одбранио брејк/сет лопту и одвео меч у још један тај-брејк.
Био је бољи српски тенисер, стекао је огромну предност 5:2, деловало је да ће до изједначења, али је уследио још један преокрет. Са пет поена у низу, Фонсека је освојио и други сет – 2:0.
У трећем сету је било изједначено све до седмог гема, ни један ни други тенисер нису дошли у брејк прилику, а онда је Бразилац успео да направи брејк, а потом и да га потврди (5:3).
Испоставиће се да је девети гем био одлучујући, дошао је до Фонсека до меч лопте на Кецмановићев сервис и реализовао је за 3:0 у сетовима и победу.