ТЕРОР НАД ЕКИПАМА ХИТНЕ ПОМОЋИ Огласио се директор Живановић о покренутим дисциплинским поступцима након што су поједини одбили да укажу помоћ испред СНС просторија: Измишљају приче, млади су уплашени
Доктор Богдан Живановић, директор Завода за ургентну медицину Нови Сад, огласио се данас поводом инцидента који се десио 13. августа испред просторија СНС када је екипа Хитне помоћи одбила да изађе на лице места јер је то у питању Српска напредна странка.
-По изјавама запослених, 13. августа, када је дошло до напада на просторије СНС на Булевару ослобођења, када су позване екипе хитне помоћи, имали смо случај да једна наша екипа није хтела да изађе на лице места због тога што је у питању СНС. Један медицински техничар и једна екипа екипа није хтела да уђе у просторије- навео је он.
Директор је истакао да су у четвртак ујутру узете изјаве од свих запослених очевидаца.
-Људи су преко радио везе чули ове разговоре. Ја сам одмах узео изјаве од свих запослених, и усмене и писмене. Покренут је дисциплински поступак који треба да се оконча до среде ове недеље. После узимања изјава почеле су по друштвеним мрежама, профила који се потписује као "Медицински факултет у блокади", да се објављују лажи и неистине, покушавајући да заштити ове запослене, па су измислили причу како су екипе Завода уносили мотке, а ова двојица су одбили да унесу мотке те ће због добити отказе- нагласио је др Живановић.
Према даљим наводима директора Завода, ово је лоша репутација за њих, објашњавајући да су изложени константним нападима на на терену.
-Лажи су довеле да људи губе поверење у екипе Хитне помоћи, да им се обраћају са "батинаши", а пре неки дан је једно наше возило гађано јајима. У Хитној помоћи раде млади људи, врло је напорно радити овде. Ти млади су поплашени, јавља се страх и нервоза. Ако неко долази такав на посао, не може да пружи адекватну помоћ- закључио је.