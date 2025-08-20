ГРАЂАНИ ХОЋЕ НОРМАЛАН ЖИВОТ, ДОСТА ИМ ЈЕ БЛОКАДА! Лидер СНС Вучевић: Људи без лица, протеривање, спаљивање, угрозили су нам систем вредности! Порука ће бити јасна!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Телевизији Пинк, истакао је да је окупљање народа широм Србије у знак протеста заправо очекивана реакција грађана због свега што нам се дешава у претходних девет месеци.
-Мислим да је то реакција обичног народа Србије на све што пролазимо претходних девет месеци. Чињеница да су нам блокаде одузеле најважније вредности, да нормално живимо, да можемо нормално да се крећемо, да планирамо будућност. Људи без лица, политика без политике, протервање, спаљивање, су нам угрозиле систем вредности. Грађани хоће нормалан живот, неће сукобе. Људи не желе инциденте, већ да им се врати нормалан живот. Неспорно су то најелемнтарније ствари, али се десило да је нормалан живот заустављен, да људи осећају несигурност и да ми то морамо да вратимо у оне оквире које грађани Србије очекују. Верујем да ће то бити кључна порука данас, да ће рећи само једно- доста им је блокада! Да хоће своју Србију назад. Оно што смо видели претходних дана је демистификовало шта би била политика блокадера. Не знате ни ко их води, то су људи без лица. Као што знате ко представља државу Србију, кроз рад председника државе. Користим прилику да позовем грађане на мирно демократско окупљање, са поруком доста нам је блокада, хоћемо своје животе назад - рекао је Вучевић.