ЈАСНА ПОРУКА ГРАЂАНА- ДОСТА ЈЕ БЛОКАДА! Лидер СНС Вучевић о скуповима широм земље: Људи разумеју да је ово напад на Србију и председника! Настављамо да се боримо
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је у гостовању на б92 да је кључна порука са јучерашњег окупљања широм Србије да је људима доста блокада.
Вучевић је навео да су шетње грађана против блокада одговор који се чекао дуго, сазревао и кључао у мислима и осећањима.
-Људи су забринути јер су нападнуте елементарне вредности, право на кретање, нормалан живот, организовање. Све је и физички, вербално и медијски нападнуто од стране блокадера. Стабилност желе људи, да живе пристојно и боље, да планирају будућност. Порука окупљања је да је доста блокада. Не можемо да идемо у школу, на студије. Блокаде су довеле до осећаја несигурности, страха, неспокоја. То се на свим аспектима рефлектује. Тако су грађани у тих 50 так градова рекли доста је блокада. Хоћемо да идемо у ресторан, да путујемо, да не бринемо за ђаке, да студенти имају вежбе- речи су лидера СНС.
Он је нагласио да људи разумеју да је ово напад на Србију, на председника државе те да је то природна реакција која је изашла на светло дана.
-Дуго је стварана у срцима, душама и срцима. Утиска сам да и блокадери виде колико је негативна реакција на њихово насиље. Говорим о онима који креирају њихове активности. То им доноси негативне поене. Сваки вид насиља. Они покушавају да се препозиционирају. Кад буду избори ово ће оставити утисак на грађане кад буду на биралиштима. Све остане у сећању људи. Не могу да дочарам њихово виђење скупа. Прескачем тривијалне ствари, потцењују број људи који је окупљен. Вишеструко их је више. То су људи који не желе инциденте, презиру их, не воле те ствари. Плаши се нормалан човек од хулигана и блокадера, наравно да им није свеједно. Хоће сигурност и стабилност. Елементарне ствари су то, јер без тога не управљате својим животима- казао је Вучевић.
Вучевић је нагласио да мали бизниси трпе невероватно, као и сви у хотелима, саобраћају.
-Мање се купује, дружи, изгубили су жељу да се виђају. Мање се купује и одеће и обуће. Све утиче на целу економију. Морамо да наставимо да се боримо, привлачиомо инвестиције, да наставимо са пројектима.. Минимална зарада се повећава, то је добро. Плате и пензије ће вероватно да се повећавају, као и на јесен за просветне раднике, за предшколске установе такође. Видећемо пакет мера које ће довести до фер цена у продавницама. Пре свега за оно што људи најчешће троше. То није сезонска акција. Нико није против трговаца и профита веж против екстра профита. Да не заради произвођач, а да то пет пута неко заради. Да произвођачу није зарада већ је он у нелагодном положају. Тржишна привреда није анархија- закључио је.
Мере ће значити људима
Вучевић је нагласио да ће људима са нижим зарадама нове мере које ће држава донети значити.
- Питање огрева је исто значајно, да се лакше и јефтиније припреме за грејну сезону. Школа почиње, књиге, одећа, зимница, огрев, изазаован период за кућне буџете је пред нама. Држава жели да буде партнер у томе. Да омогући пакете подршке. Имамо кредите за први стан, Алиментациони фонд по први пут, држава путем инструмената преузима да регресно наплати од несавесног родитеља. Држава се инволвира кад је однос према деци у питању. Реч је о правди и правичности. У односу на блокдае, за пад надстрешнице, цене, изговорену реч, људи хоће правду у друштву.
Напади на полицију су напади на државу
Другачије се квалификују кривична дела напада на полицајце, наставио је за б92.
-Напади на полицију су напади на државу. Има много отпора. Држава је у многим сегментима нападана. То се припрема 25 година. Нисам чуо ниједног омбудсмана, као четврти стуб власти, да је рекао било шта. Нису осудили нападе на ђаке који хоће да уће, спаљују људе, нападе на имовину. Доста су гласно неми. Бранкица је рекла да осуђује полицијску репресију, а није реаговала кад су нам ишли на куће. Срам да их буде- навео је Вучевић и додао да то неће заборавити.
- Сви су именовани гласовима СНС посланика и министара. Наша странка и програми, са тим смо ишли на изборе. Ми имамо подршку грађана. Шта хоће. Да им дамо власт, а нису добили поверење грађана. А хоће полуге власти. Посебно су просвету и правосуђе напали. Довели странце да нам раде уџбенике. Хоће да избаце пола ствари, да нас декодирају без икакве силе. Битно је да се сагледају последице и да се са тим прекине. Правосуђе су такође уништили. Све су полако извлачили од државе. Јесмо ли демократско друштво што неког хоће да пребију.
Саветник председника посебно је подвукао да државу морамо вратити грађанима.
-Србија је ишла напред, зато хоће да је зауставе. То је порука, Косово, Сребреница. Имале су и друге државе веће трагедије од Србије, па се није ово дешавало, као Шпанија, Македонија. А кад су се овде дешавале трагедије, рудари, Контраст, Лаунџ, нико није ишао да руши државу, да су им чађаве руке. У Контрасту је пет младих живота изгубљено, после тога су били избори, дан пред изборе био је највећи концерт у Новом Саду, сви су присуствовали, пуно људи било. Ни 40 дана од пожара. И то није био проблем, или непристојан чин,. И ником ништа. А сада нам причају о корупцији, да смо убице, да систем не функционише. Врше дехуманизацију, делегитимизацију. И то раде председнику и његовим људима. Он је као украо изборе, диктатор, вођа је као криминалних организација и као природно је да му неко пресуди. Увек је Србин знао да опсује у кафани неке владаре. Али ово нема везе са тим. Ово је дошло до тога да се неко убије. А нажалост то се не осуђује, ни декларативно.
Вучевић је истакао и да то раде кроз своје медијске платформе, пумпајући све ово.
- Убедили су људе да је нормално да руше, убијају, иду на стан, да се лоше деси нешто некоме, то је као све уреду. Иритантна су њихове тезе да су криви они који бране своје просторије. И за блокадере кажу да су грађани, а ми смо батинаши, криминалци. Миран одговор ће бити још видљивији. Доста им је блокада, хоће да живе нормално. Није битно опредељење политичко. Време одговорности је требало одавно да дође. Изазовно је за државу да систем вратите грађанима. Кад нападају државу, слабе је. Верујем да је за неке почело време одговорности, агилност је приметна- закључио је.