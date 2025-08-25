БУДУЋЕ МАМЕ УЧЕ КАКО ДА БРИНУ О ЗУБИМА Непотребан страх трудница од одласка код зубара
У оквиру Школе за труднице Дома здравља „Нови Сад”, у просторијама Градског центра за унапређење репродуктивног здравља (Алмашка 4), почела je реализација пројекта Календар оралног здравља труднице 2025.
Детаљан распоред радионица налази се на сајту ДЗ – dzns.rs/kalendar-oralnog-zdravlja-trudnice-2025/.
– У савременој стоматолошкој пракси заштита трудница, према стручњацима Светске здравствене организације, по медицинским приоритетима, долази одмах након заштите деце предшколског и школског узраста, старих и хроничних болесника. Често међу будућим мајкама постоји страх и предрасуда да би током трудноће требало избегавати посете зубару, што је потпуно супротно препоруци стручњака. Планиране активности током наведеног пројекта подразумевају предавања која уче будуће маме како да брину о свом оралном здрављу, а потом и своје бебе; које промене здравља уста и зуба могу очекивати услед хормоналних промена; који стоматолошки третмани су могући у ком триместру и слично – поручују из Дома здравља „Нови Сад”.
Превентивне и профилактичке мере се спроводе током целе трудноће, такође и након порођаја. У Дому здравља наводе како овим пројектом желе да подстакну, освесте и оснаже труднице да преузму бригу о свом оралном здрављу јер едукацијом труднице и мотивисањем да усвоји здраве стилове живота, стварају се услови да стечена знања и навике пренесе и на своје дете.
– Предавањима присуствују полазнице Школе за труднице, у договореним терминима. Подсећамо све будуће мајке и породиље на њихово право на бесплатну стоматолошку здравствену заштиту у току трудноће и до навршене прве године живота детета – истичу у Дому здравља.
Пројекат реализује Стоматолошка служба Дома здравља Нови Сад, уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада, све са циљем унапређења оралног здравља жена током и након трудноће.