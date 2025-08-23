(ФОТО) ТУГА У СВЕТУ СРПСКЕ ОДБОЈКЕ Преминуо чувени некадашњи играч Војводине
23.08.2025. 09:31 09:37
Српски одбојкашки тренер Зоран Николић преминуо је у 61. години. Николић је рођен 1964. године, а играчку каријеру је почео у Војводини.
За први тим је играо од 1984. до 1990. године, а за то време је освојио две шампионске титуле, један Куп Југославије и треће место у Купу европских шампиона у сезони 1988/89.
Након Војводине је отишао у иностранство где је играо за Бајер Вупертал и АСВ Салзбург, а потом се посветио тренерском послу, остављајући дубок траг у бројним клубовима у Немачкој, Аустрији, Словенији и другим земљама.
Војводина му је увек била у срцу. Редовно је пратио утакмице клуба и био ослонац младим генерацијама.