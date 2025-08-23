clear sky
18°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ТУГА У СВЕТУ СРПСКЕ ОДБОЈКЕ Преминуо чувени некадашњи играч Војводине

23.08.2025. 09:31 09:37
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Српски одбојкашки тренер Зоран Николић преминуо је у 61. години. Николић је рођен 1964. године, а играчку каријеру је почео у Војводини.

За први тим је играо од 1984. до 1990. године, а за то време је освојио две шампионске титуле, један Куп Југославије и треће место у Купу европских шампиона у сезони 1988/89.

Након Војводине је отишао у иностранство где је играо за Бајер Вупертал и АСВ Салзбург, а потом се посветио тренерском послу, остављајући дубок траг у бројним клубовима у Немачкој, Аустрији, Словенији и другим земљама.

Војводина му је увек била у срцу. Редовно је пратио утакмице клуба и био ослонац младим генерацијама.

 

ин мемориам одбојка играч тренер ок војводина
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај