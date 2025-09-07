ИТАЛИЈАНКЕ НАСЛЕДИЛЕ СРБИЈУ НА ТРОНУ: Објединиле светску и олимпијску титулу, у финалу пала Турска након пет сетова
Одбојкашице Италије постале су првакиње света, наследивши на трону нашу репрезентацију, која је на претходна два издања узимала злато.
Италијанке су у финалу, након велике борбе, победиле Турску 3:2 (25:22, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).
Био је ово шести узастопни тријумф Италијанки над Турском, које су објединиле олимпијску и светску круну, а успут су освојиле и Лигу нација.
Италијанке и јесу важиле за благог фаворита, али Туркиње нису тако олако препустиле утакмицу, јер су први пут у историји играле за светско злато. Морале су актуелне европске првакиње да се задовоље сребром, које им је прва медаља на СП.
Италија је други пут постала планетарни шампион. Прву круну узела је 2002. године, а након тога је имала сребро 2018. и бронзу 2022.
Најефикаснија у репрезентацији Италије била је Паола Егону са 22 поена. Мирјам Сила је постигла 19 поена, док је Екатарина Антропова уписала 14.
У селекцији Турске истакла се Мелиса Варгас са 33 поена. Еда Ердем је забележила 19 поена, а Ебрарт Каракурт 12.