clear sky
29°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИТАЛИЈАНКЕ НАСЛЕДИЛЕ СРБИЈУ НА ТРОНУ: Објединиле светску и олимпијску титулу, у финалу пала Турска након пет сетова

07.09.2025. 16:53 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкашице Италије постале су првакиње света, наследивши на трону нашу репрезентацију, која је на претходна два издања узимала злато.

Италијанке су у финалу, након велике борбе, победиле Турску 3:2 (25:22, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). 

Био је ово шести узастопни тријумф Италијанки над Турском, које су објединиле олимпијску и светску круну, а успут су освојиле и Лигу нација. 

Италијанке и јесу важиле за благог фаворита, али Туркиње нису тако олако препустиле утакмицу, јер су први пут у историји играле за светско злато. Морале су актуелне европске првакиње да се задовоље сребром, које им је прва медаља на СП. 

Италија је други пут постала планетарни шампион. Прву круну узела је 2002. године, а након тога је имала сребро 2018. и бронзу 2022. 

Најефикаснија у репрезентацији Италије била је Паола Егону са 22 поена. Мирјам Сила је постигла 19 поена, док је Екатарина Антропова уписала 14.

У селекцији Турске истакла се Мелиса Варгас са 33 поена. Еда Ердем је забележила 19 поена, а Ебрарт Каракурт 12.

одбојка сп у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај