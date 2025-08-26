КРАЈ ТИСЕ У КАЊИЖИ: Одбојку на песку играло 30 парова
Турнир у одбојци на песку приређен је протеклог викенда на теренима Штранда на обали Тисе у Кањижи уз учешће екипа из Србије и Мађарске.
Два дана надигравало се 30 екипа, у конкуренцији мушких парова првог дана у такмичило се 14 екипа, а другог дана 16 мешовитих парова.
Пошто је такмичење потрајало до ноћи, нажалост, финале мушких парова у коме су играли кањишка екипа Габор Борош и Барнабаш Апро против Лајоша Боднара и Габор Киша из Сегедина прекинуо је мрак, јер је осветљење било преслабо да се меч заврши, па је окончан половином другог сета.
Тако су договором ривала и организатора, финалисти поделили прво и друго место. Организаторима је ова ситуација наметнула обавезу да се за идуће лето, на Штранду где су уређена два терена, инсталира јаче осветљење.У мечу за треће место Виктор Салаи з Кањиже и Балинт Боганч из Будимпеште надиграли су Золтана Сабоа из Кечкемета и Бенедека Куна из Будимпеште.
У конкуренцији мешовитих парова победу су однели Балинт Боганч и Ализ Хајош из Будимпеште који су у финалу надиграли Атилу иАготу Пакши из Будимпеште. У мечу за треће место Барнабаш Апро из Кањижае и Анђела Јосић из Новог Сада били су бољи од Ање Меселџић и Вука Баришића из Нови Сада. Награде за најбоље играче турнира додељене су Габору Борошу из Кањиже и Ањи Меселџић из Новог Сада.
М. Митровић