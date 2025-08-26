few clouds
27°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ ТИСЕ У КАЊИЖИ: Одбојку на песку играло 30 парова

26.08.2025. 12:58 13:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/М. Митровић
Коментари (0)
Odbojka na pesku 2025 najbolji m
Фото: Најбољи мушки парови на турниру у Кањижи, фото: М. Митровић

Турнир у одбојци на песку приређен је протеклог викенда на теренима Штранда на обали Тисе у Кањижи уз учешће екипа из Србије и Мађарске.

Два дана надигравало се 30 екипа, у конкуренцији мушких парова првог дана у такмичило се 14 екипа, а другог дана 16 мешовитих парова. 

Пошто је такмичење потрајало до ноћи, нажалост, финале мушких парова у коме су играли кањишка екипа Габор Борош и Барнабаш Апро против Лајоша Боднара и Габор Киша из Сегедина прекинуо је мрак, јер је осветљење било преслабо да се меч заврши, па је окончан половином другог сета. 

Тако су договором ривала и организатора, финалисти поделили прво и друго место. Организаторима је ова ситуација наметнула обавезу да се за идуће лето, на Штранду где су уређена два терена, инсталира јаче осветљење.У мечу за треће место Виктор Салаи з Кањиже и Балинт Боганч из Будимпеште надиграли су Золтана Сабоа из Кечкемета и Бенедека Куна из Будимпеште. 

Odbojka na pesku Kanjiža mix Anja Meseldžić
Фото: Уручење признање Ањи Меселџић и мешовитим паровима, фото: М. Митровић

У конкуренцији мешовитих парова победу су однели Балинт Боганч и Ализ Хајош из Будимпеште који су у финалу надиграли Атилу иАготу Пакши из Будимпеште. У мечу за треће место Барнабаш Апро из Кањижае и Анђела Јосић из Новог  Сада били су бољи од Ање Меселџић и Вука Баришића из Нови Сада. Награде за најбоље играче турнира додељене су Габору Борошу из Кањиже и Ањи Меселџић из Новог Сада.

М. Митровић

одбојка на песку
Извор:
Дневник/М. Митровић
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Одбојка на песку крај Главног језера у Белој Цркви

Одбојка на песку крај Главног језера у Белој Цркви

29.07.2022. 15:51 15:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај