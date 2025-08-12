clear sky
НЕВИЂЕНИ СКАНДАЛ: Србија поражена од трансродних особа, Вијетнам избачен, наше девојке у четвртфиналу са Турском

12.08.2025. 20:29 20:31
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Спорт клуб
odbojka1
Фото: ФИВБ

Светска одбојкашка федерација (ФИВБ) донела је одлуку о избацивању женске репрезентације Вијетнама са Светског првенства за играчице до 21 године.

У саопштењу се наводи да је разлог иза суспензије наступ две играчице које нису имале право на то, а иза кулиса се шушка да је реч о трансродним особама.

Иако се у саопштењу ФИВБ то нигде не наводи, "Спорт Клуб" преноси информацију да су из штабова других репрезентација изражена сумња у то.

Саопштење ФИВБ преносимо у целости.

"Након што су се појавиле сумње да је Одбојкашки савез Вијетнама у свом тиму за Светско првенство за жене до 21 године 2025. у Индонезији користио недозвољеног играча, ФИВБ је спровео истрагу у складу са својим правилницима.

Истрагом је утврђено да играч није испуњавао услове за наступ, у складу са чланом 12.2 Дисциплинског правилника ФИВБ из 2023. године.

Као резултат тога, и у складу са члановима 13.5.2 Правилника о такмичењу и 14.4 Дисциплинског правилника, Поткомитет Дисциплинске комисије ФИВБ донео је одлуку да се све утакмице репрезентације Вијетнама на којима је играч наступао региструју службеним резултатом у корист противника, а играч је дисквалификован са такмичења са тренутним дејством.

На основу члана 14.4 Дисциплинског правилника, и узимајући у обзир околности случаја, Поткомитет Дисциплинске комисије ФИВБ-а упутиће предмет Дисциплинској комисији ФИВБ-а на даљу процену могућих санкција које би важиле и након овог такмичења. У тој фази, Одбојкашки савез Вијетнама и играч биће позвани да доставе своје писане ставове.

ФИВБ неће давати додатне коментаре о овом случају док је поступак у току."

Подсетимо, Вијетнам је победио и нашу репрезентацију, која је такмичење на Светском првенству завршила на трећем месту у групној фази.

Дакле, после ове одлуке ФИВБ Србија ће у осмину финала као другопласирана, а ривал ће јој у нокаут фази бити селекција Турске, у среду од 11 часова по средњеевропском времену.

Извор:
Б92/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
