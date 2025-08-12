ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ САВЛАДАЛЕ КАНАДУ: Чекају ривала у осмини финала на Светском првенству за јуниорке
Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) забележила је нови тријумф у последњој утакмици групне фазе, на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији, које се игра до 17. августа и на тај начин обезбедила је пласман у осмину финала.
Екипа Маријане Боричић је у 5. колу А групе надиграла Канаду са 3:1, по сетовима 25:22, 25:22, 19:25 и 25:17, после 95 минута игре.
Као што се и очекивало, Србија је након великог тријумфа јуче била решена да искористи улогу фаворита данас и избори пласман у осмину финала. То је изабраницама Маријане Боричић и пошло за руком, пошто су током већег дела утакмице доминирале. У прва два сета су јуниорке Србије средином истих стизале до лепе резултатске залихе, које су у финишу и материјализовале, и поред свих покушаја ривала да се врати у меч. У трећем сету је Канада значајно подигла ниво своје игре и рану предност најпре је вешто чувала, да би у завршници успела и да је повеће и на тај начин смањи заостатак за Србијом. Ипак, свака дилема око победника ове утакмице је отколења у четвртом сету. Након уводних 9:9, повела је Србија са 14:9, па са 17:11 и 20:14, да би са 25: изборила пласман у осмину финала.
Србији ће противник у осмини финала бити другопласирана екипа Ц групе, а термин утакмице биће накнадно објављен.
Женска јуниорска репрезентација Србије, (до 21, рођене 2005. и млађе) такмичи се у А групи у Сурабаји, у Индонезији, са Индонезијом, Аргентином, Порториком, Канадом и Вијетнамом. Пласман у осмину финала избориће по 4 селекције из сваке групе, док ће преостале две играти у разигравању за пласман од 17. до 24. места.
У Ц групи играју Италија, Турска, Египат, Пољска, Алжир и Чешка. У Б групи играју Кина, САД, Мексико, Доминиканска Република, Кореја и Хрватска, а у Д групи Бразил, Јапан, Тунис, Тајланд, Чиле и Бугарска.
Г. М.