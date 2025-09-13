СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Победе одбојкаша Турске, које са клупе води Слободан Ковач, Канаде, Португалије и САД
Мушка одбојкашка репрезентација Турске победила је селекцију Јапана резултатом 3:0, по сетовима 25:19, 25:23, 25:19 у мечу првог кола групе Г на Светском првенству у Кезон Ситију.
Најефикаснији у репрезентацији Турске, коју са клупе предводи српски стручњак Слободан Ковач, био је је Рамазан Ефе Мандирачи са 17 поена. У селекцији Јапана најбољи је био Кенто Мијаура са 13 поена.
У другом мечу првог кола групе Г, селекција Канаде је савладала Либију 3:1, по сетовима 22:25, 25:20, 25:12, 29:27.
У другом колу групе Г, које је на програму 15. септембра, састаће се: Турска - Либија и Јапан - Канада.
Репрезентација САД је у првом колу групе Д у Пасај Ситију савладала Колумбију 3:0, по сетовима 25:20, 25:21 и 25:14. У другом мечу првог кола групе Д, селекција Португалије је надиграла Кубу 3:1, по сетовима 20:25, 25:22, 25:19 и 25:19.
У другом колу групе Д, које ће бити одиграно 15. септембра, састаће се САД - Португалија и Куба - Колумбија.
СП се одржава од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима. Првенство ће се играти у две дворане: "Аранета Колосеуму" у Кезон Ситију и Арени "СМ Азијски мол" у Пасај Ситију, где ће се одиграти сви мечеви од осмине финала до финала.
Мушка сениорска репрезентација Србије играће у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили. Србија ће први меч у Х групи одиграти против Чешке у недељу, 14. септембра од 11.30 часова по нашем времену.