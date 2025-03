ОЛИМПИЈАЦ СИЛОВАО МАЛОЛЕТНЕ ДЕВОЈКЕ, ДЕТАЉИ ЗЛОЧИНА ЗГРОЗИЛИ СВЕТ! Хорор је трајао пуних 10 година, а онда је рука правде умешала прсте

Џејмс је осуђен након што је силовао две малолетне ученице и приморао их да имају секс са "чудним" мушкарцима.

Суд у Плимуту је бившег британског пливача прогласио кривим за осам сексуалних преступа.

Злочине је починио у раздобљу од 2012. до 2022. године. Детаљи су згрозили јавност. Силовао је девојке, терао их на полни однос с непознатим мушкарцем и тражио од њих да му шаљу фотографије експлицитног садржаја у периоду када су биле млађе од 16 година.

Британски монструм на суду се бранио како су девојке саме пристале на сексуално злостављање те да су тражиле од њега да их дави и веже, а најбизарније од свега је што је Џејмс током извршења злочина похађао полицијску академију, а у време хапшења, у јануару 2022. године, припремао се за полицијску службу.

- Манипулисао је и контролисао своје малолетне жртве како би испуњавао властите сексуалне пожуде. Тврдио је да су његове жртве биле старије од шеснаест година у то време, али доказано је супротно. Добро је знао колико његове жртве имају година и то је искориштавао на доиста узнемирујући начин. Наставио их је злостављати и после навршених шеснаест година. Не би га било могуће оптужити да храбре девојке нису учествовале у суђењу и овим путем желим на томе да им се захвалим - рекла је тужитељка Џема Книбоун.

