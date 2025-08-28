АЛЖИРСКА БОКСЕРКА ЗА КОЈУ МНОГИ ТВРДЕ ДА ЈЕ МУШКО ПРОГОВОРИЛА ПОСЛЕ ДУЖЕ ВРЕМЕНА Било је веома болно, желим још медаља
Алжирска боксерка Имане Келиф, која је током Олимпијских игара у Паризу изазвала велику буру у јавности, поново је у центру пажње.
Након што је освојила златну медаљу у категорији до 66 килограма, повукла се из медија, а појавиле су се и спекулације да би могла да се повуче из спорта.
Келиф је током Игара била под притиском јер је откривено да је пала на тесту пола из 2023. године, али јој је Међународни олимпијски комитет (МОК) ипак дозволио да наступи. На крају је освојила злато, а сада је проговорила о свему у интервјуу за „La Gazzetta dello Sport“.
- Освојити златну медаљу је тренутак који ће заувек остати са мном, огроман успех који се не може поредити ни са чим другим за једног спортисту, бар за мене. Посебно ако узмемо у обзир сав рад и одрицања која сам уложила да бих остварила оно о чему сам сањала - рекла је Келиф.
Последњих недеља појавиле су се гласине да планира да заврши каријеру, након што се повукла са турнира у Ајндховену због нових правила о тестирању пола које је увела Светска боксерска федерација.
- Немам намеру да се повучем. Освојено злато у Паризу ми је дало додатну мотивацију: да бих стигла до тог успеха морала сам да превазиђем многе изазове, укључујући и малтретирање, и желим да наставим да се борим како бих ућуткала оне који сумњају у мене. Захваљујући мојим спортским резултатима, моји циљеви су порасли. Желим да освојим још једну медаљу и да помогнем да се створе веће могућности за жене у спорту - нагласила је боксерка за коју многи и даље мисле да је мушко:
- Нажалост, оно кроз шта сам ја прошла је нешто са чим су се и други спортисти сусретали у прошлости и са чим се и даље суочавају. Моје искуство на Олимпијским играма показује да било који спортиста може постати жртва, и то што се десило било је веома болно, али успела сам да останем фокусирана и да не подлегнем медијској буци око мене.