(ФОТО) АТЛЕТИЧАРИ ВОЈВОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖИЛИ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ЕКИПНИМ ПРВЕНСТВИМА СРБИЈЕ: Млађе јуниорке и млађи пионири први, млађе пионирке друге, а млађи јуниори трећи
Екипна првенства Србије у атлетици за млађе јуниоре и млађе пионире за дечаке и девојчице одржана су минулог викенда у Ћуприји.
Атлетски клуб Војводина је на тим надметањима забележио одличне резултате. Млађе јуниорке Војводине су освојиле прво место, а млађи јуниори треће. Млађи пионири били су први, а млађе пионирке друге.
Код млађих јуниорки појединачно злато је освојила Анђела Цветковић (иначе старија пионирка) новим личним рекордом од 5.84 метара у скоку удаљ и донела је максималан број Новосађанкама. Лена Богдановић је резултатом 14.15с на 100м са препонама, такође, заузела прво место и донела максималан број бодова, а поред тога је са 56.91 секунди на 400 метара заузела треће место. Мина Стаменковић је резултатом 12.71 секунси на 100 метара заузела друго место. Реа Бјелић је у чак у две дисицплине донела бодове за Војводину и то у бацању копља резултатом 32.08 метра, где је била друга и хицем од 9.34 метара у бацању кугле, где је заузела четврто место. Јована Бајшански је са прескочених 1.49 метара у скоку вис заузела друго место. Ленка Марцикић, иако тек пионирка, резултатом 5:49.05 на 1500 метара заузела је сјајно друго место. Јована Иванишевић је резултатом 2:41.14 на 800 метара заузела пето место. Штафета 4x100 метара у саставу Стаменковић-Цветковић-Богдановић-Бикић донела је максималан број бодова Новосађанкама заузевши прво место са 48.80 секунди.
Код млађих јуниора за Војводину је Огњен Козић резултатом 16.35 секунди на 110 метара са препонама заузео друго место и са 6.75 метара у скоку удаљ био је први и донео је максималан број бодова Новосађанима. Стефан Ђура је резултатам од 12.03 секунди на 100 метара заузео је треће место, као и Јован Матић сарезултатом 2:15.85 на 800 метара. Исту позицију заузели су и Новак Срдановић резултатом 52.82 секунде на 400 метара и Алекса Продановић резултатом 1.70 метара у скок увис. Лука Шолаја је због повреде остао без пласмана у бацању копља. Штафета 4x100 метара у саставу Матић-Козић-Срдановић-Ђура је резултатом 45.70 секунди била друга.
Код млађих пионира појединачно Максим Павловић је резултатом 1.30 метара у скоку увис заузео је прво место, као и Никола Венчељовски са резултатом 10.74 секунди на 60 метара препоне, те Лазар Цветковић са резултатом од 5.10 метара у скоку удаљ. Друге позиције су заузели Леон Матић хицем од 39.40 метара у бацању вортекса, Михајло Кухурић резултатом 8.60 секунди на 60 метара и Вук Радаковић хицем од 9.23 метара у бацању кугле. Милан Дозет је резултатом 2:28.79 на 800 метара заузео је треће место. Штафета 4x100м у саставу Венчељовски-Цветковић-Кубурић-Павловић резултатом 54.40 секунди била је прва.
Код млађих пионирки Миа Зорић је личним рекордом од 1.60 метара у скоку у вис заузела прво место и донела максималан број бодова Војводини. Дуња Тривић је резултатом 4.97 метара била друга у скоку удаљ, као и Николина Павлов са резултатом 2:35.68 на 800 метара. Хелена Стошић је резултатом 43.33м у бацању вортекса заузела треће место. Анђела Лакановић је хицем од 9.02 метара у бацању кугле била четврта, а Теа Савин је резултатом 10.84 секунди на 60 метара препоне заузела пето место. Штафета 4x100 метара у саставу Бајић-Тривић-Зорић-Уверић са резултатом 54.31 секунде заузела је треће место.