(ФОТО) АТЛЕТИЧАРИ ВОЈВОДИНЕ ЗАБЕЛЕЖИЛИ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ЕКИПНИМ ПРВЕНСТВИМА СРБИЈЕ: Млађе јуниорке и млађи пионири први, млађе пионирке друге, а млађи јуниори трећи

08.09.2025. 16:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Devojke - mlađe juniorke
Фото: Млађе јуниорке Војводине освојиле прво место, фото: АК Војводина

Екипна првенства Србије у атлетици за млађе јуниоре и млађе пионире за дечаке и девојчице одржана су минулог викенда у Ћуприји.

Атлетски клуб Војводина је на тим надметањима забележио одличне резултате. Млађе јуниорке Војводине су освојиле прво место, а млађи јуниори треће. Млађи пионири били су први, а млађе пионирке друге.

Код млађих јуниорки појединачно злато је освојила Анђела Цветковић (иначе старија пионирка) новим личним рекордом од 5.84 метара у скоку удаљ и донела је максималан број Новосађанкама. Лена Богдановић је резултатом 14.15с на 100м са препонаматакођезаузела прво место и донела максималан број бодова, а поред тога је са 56.91 секунди на 400 метара заузела треће местоМина Стаменковић је резултатом 12.71 секунси на 100 метара заузела друго место. Реа Бјелић је у чак у две дисицплине донела бодове за Војводину и то у бацању копља резултатом 32.08 метра, где је била друга и хицем од 9.34 метара у бацању кугле, где је заузела четврто местоЈована Бајшански је са прескочених 1.49 метара у скоку вис заузела друго местоЛенка Марцикић, иако тек пионирка, резултатом 5:49.05 на 1500 метара заузела је сјајно  друго местоЈована Иванишевић је резултатом 2:41.14 на 800 метара заузела пето место.  Штафета 4x100 метара у саставу Стаменковић-Цветковић-Богдановић-Бикић донела је максималан број бодова Новосађанкама заузевши прво место са 48.80 секунди.

Momci - mlađi juniori
Фото: Млађи јуниори Војводине трећи, фото: АК Војводина

Код млађих јуниора за Војводину је Огњен Козић резултатом 16.35 секунди на 110 метара са препонама заузео  друго место и са 6.75 метара у скоку удаљ био је први и донео је максималан број бодова Новосађанима. Стефан Ђура је резултатам од 12.03 секунди на 100 метара заузео је треће место, као и Јован Матић сарезултатом 2:15.85 на 800 метара. Исту позицију заузели су и Новак Срдановић резултатом 52.82 секунде на 400 метара и Алекса Продановић резултатом 1.70 метара у скок увисЛука Шолаја је због повреде остао без пласмана у бацању копљаШтафета 4x100 метара у саставу Матић-Козић-Срдановић-Ђура је резултатом 45.70 секунди била друга.

Dečaci - mlađi pioniri
Фото: Млађи пионири Војводине први, фото: АК Војводина

Код млађих пионира појединачно Максим Павловић је резултатом 1.30 метара у скоку увис заузео је прво место, као и Никола Венчељовски са резултатом 10.74 секунди на 60 метара препоне, те Лазар Цветковић са резултатом од 5.10 метара у скоку удаљ. Друге позиције су заузели Леон Матић хицем од 39.40 метара у бацању вортексаМихајло Кухурић резултатом 8.60 секунди на 60 метара и Вук Радаковић хицем од 9.23 метара у бацању куглеМилан Дозет је резултатом 2:28.79 на 800 метара заузео је треће место Штафета 4x100м у саставу Венчељовски-Цветковић-Кубурић-Павловић резултатом 54.40 секунди била је прва.

Devojčice - mlađe pionirke
Фото: Млађе пионирке Војводине друге, фото: АК Војводина

Код млађих пионирки Миа Зорић је личним рекордом од 1.60 метара у скоку у вис заузела прво место и донела максималан број бодова Војводини. Дуња Тривић је резултатом 4.97 метара била друга у скоку удаљ, као и Николина Павлов са резултатом 2:35.68 на 800 метара. Хелена Стошић је резултатом 43.33м у бацању вортекса заузела треће место. Анђела Лакановић је хицем од 9.02 метара у бацању кугле била четврта, а Теа Савин је резултатом 10.84 секунди на 60 метара препоне заузела  пето местоШтафета 4x100 метара у саставу Бајић-Тривић-Зорић-Уверић са резултатом 54.31 секунде заузела је треће место.

АК Војводина екипно првенство србије Вошин кутак млађе категорије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
