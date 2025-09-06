Београдска десетка оборила све рекорде уз доминацију Кенијаца
Кенијски атлетичари Амос Кипротич и Бренда Џепчирчир победници су трке Belgrade 10K, која је у организацији Београдског маратона одржана на стази код Парка пријатељства на Ушћу.
Кипротич је у мушкој конкуренцији деоницу од 10 километара истрчао у времену 28:01 чиме је за чак 25 секунди оборио рекорд стазе.
Друго место освојио је његов сународник Чарлс Ротич (28:06), док је трећи кроз циљ прошао Данијел Тумака Косен (28:11), такође из Кеније. И у женској конкуренцији оборен је рекорд стазе. Кенијка Џепчирчир тријумфовала је резултатом 31:50, чиме је најбоље време поправила за чак 22 секунде. Друго место освојила је Валентајн Џебте (32:06) из Кеније, док је треће место припало још једној Кенијки Пол Јакинти Кавинду (33:10).
Београдска десетка организована је у сарадњи са Српским атлетским савезом, а уједно је ова трка била и државно првенство на 10 километара.
Титулом шампиона Србије окитио се наш најбољи атлетичар на средњим и дугим пругама Елзан Бибић, који је кроз циљ прошао у времену 29:23, чиме је у укупном пласману заузео седмо место, док је код дама тријумфовала Мејра Мехмедовић (35:56).
Осим рекорда на стази, Белграде 10к је са укупно 5.000 тркача оборила рекорд и по броју учесника и то за чак 20 одсто у односу на прошлу годину. Због свега тога Дарко Хабуш, директор Београдског маратона био је посебно поносан:
"Имали смо заиста спектакуларан тркачки догађај, а Belgrade 10K оправдала је епитет брзе десетке, јер су оборени рекорди у обе конкуренције. На тај начин још једном смо показали да из године у годину подижемо лествицу када је у питању елитна трка. Што се тиче државног првенства на 10 километара, Елзан Бибић је трчао нешто спорије од државног рекорда, али биће прилике да га поново дочекамо на Јесењем полумаратону. Сви остали учесници мислим да су уживали у организацији целог догађаја и радујемо се остатку тркачке сезоне где нас очекују Женска трка и Јесењи полумаратон. Наставићемо вредно да радимо и подижемо стандарде када су у питању трке у организацији Београдског маратона, а све на радост и задовољство комплетне тркачке заједнице у Србији која је све масовнија", констатовао је Хабуш.