ЕВРОПСКА КЛУПСКА СТОНОТЕНИСКА ЕЛИТА СТИЖЕ У НОВИ САД: Три дана спектакла
Нови Сад ће од 29. до 31. августа бити епицентар европског стоног тениса.
Мала сала СПЕНС-а угостиће прву фазу Лиге шампиона за жене и мушкарце, уз учешће укупно 24 клуба и чак 36 мечева у три такмичарска дана.
Десетоструки шампион Србије, СТК Нови Сад, уједно и 11. тим на ЕТТУ листи, отвара свој наступ у петак од 19 часова против славног Др. Часла из Загреба. У суботу их чека дуел са шампионом Чешке – Ходоњинем, а у недељу против пољског првака из Жешова. Све утакмице преноси ТВ Арена спорт.
Тренер Слободан Стојанов ове сезоне има луксуз да рачуна на моћна појачања из Русије – Котцур, Шербатх и Слаутину – које су се придружиле Анети Максути, Реки Безег, Сари Радак и Маши Бошковски.
– Дошле су насмејане, вредне, са типичном руском нападачком школом. Биће то слатке муке при избору тима за овако снажне ривале – каже Стојанов.
У исто време у Новом Саду стартује и мушка Лига шампиона. На паркету ће бити најзвучнија европска имена – пре свих браћа Феликс и Алексис Лебрун, предводници француског Монпељеа. Публика ће уживати и у дуелима немачких бундеслигаша, као и екипа из Аустрије, Данске, Француске и других земаља.
На три стола, у четири дневна термина – 10, 13, 16 и 19 часова – одиграће се прави маратон: 36 утакмица у три дана.
Само најбоље четири екипе у женској и мушкој конкуренцији избориће пролаз у Топ 12 фазу елитног такмичења. То значи да ће се управо у Новом Саду одлучивати о судбини европских великана.
Ј. Галић