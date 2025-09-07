clear sky
ФЕРШТАПЕН НАЈБРЖИ У МОНЦИ: Освојио Велику награду Италије

07.09.2025. 16:34 16:35
Дневник
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Marco Bertorello/Pool Photo via AP

Возач Ред Була Макс Ферштапен победник је трке за Велику награду Италије у Формули 1.

Ферштапен је на стази у Монци дошао до треће победе ове сезоне, а 66. у каријери.

Возач Мекларена Ландо Норис завршио је трку на другом месту, док је на трећој позицији био његов тимски колега Оскар Пјастри.

Четврто место у трци заузео је возач Ферарија Шарл Леклер, а бодове су још освојили Џорџ Расел (Мерцедес), Луис Хамилтон (Ферари), Алекс Албон (Вилијамс), Габријел Бортолето (Заубер), Кими Антонели (Мерцедес) и Исак Хађар (Рејсинг Булс).

Пјастри је водећи у генералном пласману са 324 бода, други је Норис са 293, а трећи је Ферштапен са 230 бодова.

Мекларен је први у конкуренцији тимова са 617 бодова, Ферари је на другом месту са 280, а Мерцедес има 260.

Наредна трка у шампионату Формуле 1 возиће се 21. септембра за Велику награду Азербејџана.

 

формула формула 1
ТАНЈУГ
Дневник
Спорт Остали спортови
