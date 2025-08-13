(ФОТО) ИВАНА ШПАНОВИЋ ОДЛУЧИЛА: Неће бранити злато са Светског првенства
Српска атлетичарка Ивана Шпанповић потврдила је да ће се на предстојећем СП у Токију такмичитии само у дисциплини троскок.
Актуелна шампионка света из 2023. године у скоку удаљ, одлучила је да не брани злато у овој дисциплини, већ је фокус ставила само на троскок.
Троскок је јој је до сада био секундарна дисциплина, али је ове сезоне остварила значајан напредак.
"Последње такмичење у скоку удаљ је другачије. Одлучили смо да се не такмичим у Токију у скоку удаљ, где је требало да браним титулу светског шампиона, већ ћу се такмичити само у троскоку. Срећна сам што могу да кажем да сам здрва, веома самоуверена и узбуђена због путовања званог "троскок". Чекала сам 10 година на зелено светло да се такмичим", написала је Ивана Шпановић на Инстаграму.
Ивана Шпановић 2023. године у Будмпешти освојила је светско злато у скоку удаљ, скоком од 7,14 м, чиме је комплетирала све европске и светске титуле и у дворани и на отвореном.
СП у атлетици биће одржано у Токију од 13. до 21. септембра.