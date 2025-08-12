clear sky
ИВАНА ШПАНОВИЋ НА КОРАК ДА ДОНЕСЕ ИЗНЕНАЂУЈУЋУ ОДЛУКУ пред Светско првенство у Токију

12.08.2025. 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
spanovic
Фото: Српски атлетски савез

На Националном атлетском стадиону у Будимпешти одржан је Меморијал "Ђула Иштван", део златне континенталне серије.

Србија је имала две представнице у скоку удаљ – Ивану Шпановић и Милицу Гардашевић – које су заузеле пето и шесто место у јакој међународној конкуренцији.

Ивана Шпановић је до пете позиције стигла скоком од 6,51 метар, уз још три покушаја од 6,33; 6,31 и 6,19 метара. Милица Гардашевић је била тик иза, с најбољим резултатом од 6,47 метара, а забележила је и скокове од 6,34 и 6,21 метар.

Победничко постоље припало је Клер Брајант из Сједињених Америчких Држава, која је скочила 6,71 метар. Друго место заузела је Јамајканка Акелија Смит (6,67), док су трећа и четврта биле такође Американке – Кванеша Беркс (6,64) и Монеј Николс (6,59).

Главна дилема за Ивану Шпановић сада гласи хоће ли за месец дана на Светском првенству у Токију наступити у обе дисциплине – скоку удаљ и троскоку – или ће се фокусирати само на троскок, који је до сада био секундарна дисциплина, али у којем је ове сезоне остварила значајан напредак.

"После овог такмичења одлучићемо да ли ће Ивана у Јапану скакати само троскок или и удаљ", изјавио је тренер Горан Обрадовић за "Политику" уочи наступа у Будимпешти.

ивана шпановић атлетски митинг
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
