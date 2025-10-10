few clouds
ХОКЕЈАШИ ВОЈВОДИНЕ У СУБОТУ ПРОТИВ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ У ИХЛ ЛИГИ Београђанима улога фаворита

10.10.2025. 13:48 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
HK
Фото: HK Vojvodina

Хокејаши Војводине у суботу од 19.30 часова у леденој дворани Спенса дочекују Црвену звезду на отварању регионалне ИХЛ лиге.

Помоћни тренер Новосађана Милош Бабић позитивно је оценио досадашњи ток припрема и са дозом самопоуздања очекује наредни дуел.

– Не знам да ли смо икада имали толико леда пре прве утакмице. Немамо никакав притисак. Прошла сезона није завршена како је планирано, а сада окрећемо нови лист. Идемо ка највишим циљевима, наравно. Фалиће нам голман Акимов, замениће га млади Јосић и имаће прилику да се покаже и делује ми да је атмосфера прилично добра, ту су момци који заједно тренирају дуже време. Црвена звезда је фаворит, имају доста репрезентативаца и искуснијих играча, јачих утакмица иза себе – истакао је Бабић.

В. М. П.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
