ХОКЕЈАШИ ВОЈВОДИНЕ У СУБОТУ ПРОТИВ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ У ИХЛ ЛИГИ Београђанима улога фаворита
10.10.2025. 13:48 13:55
Хокејаши Војводине у суботу од 19.30 часова у леденој дворани Спенса дочекују Црвену звезду на отварању регионалне ИХЛ лиге.
Помоћни тренер Новосађана Милош Бабић позитивно је оценио досадашњи ток припрема и са дозом самопоуздања очекује наредни дуел.
– Не знам да ли смо икада имали толико леда пре прве утакмице. Немамо никакав притисак. Прошла сезона није завршена како је планирано, а сада окрећемо нови лист. Идемо ка највишим циљевима, наравно. Фалиће нам голман Акимов, замениће га млади Јосић и имаће прилику да се покаже и делује ми да је атмосфера прилично добра, ту су момци који заједно тренирају дуже време. Црвена звезда је фаворит, имају доста репрезентативаца и искуснијих играча, јачих утакмица иза себе – истакао је Бабић.
В. М. П.