(ВИДЕО) ИСКОРИСТИО ГРЕШКУ МАРКЕЗА: Франческо Бањаја победник Мото ГП трке у САД

Бањаја је дошао до 40. победе у каријери, а 30. у краљевској класи.

Он је искористио грешку Марка Маркеза, који је лидер, у деветом кругу излетео са стазе.

LAST LAP for @PeccoBagnaia! He's on course for his first win at COTA in #MotoGP 🚨#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/6ER8y9yqf0

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 30, 2025