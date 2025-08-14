light rain
ЛЕТО НА ТРГУ ГАЛЕРИЈА У ПОКЛОН ЗБИРЦИ РАЈКА МАМУЗИЋА Прича о Медељину и Картахени

14.08.2025. 08:12 08:20
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Фото: промо

Предавање „Колумбија – Елдорадо 21. века” професорке на Одсеку за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета др Бојане Ковачевић Петровић одржаће се данас од 21 час у галеријском врту Поклон збирке Рајка Мамузића (Васе Стајића 1).

Овај догађај реализује се у оквиру манифестације „Лето на Тргу галерија” и бесплатан је за све посетиоце.

Путописном причом о два сасвим различита града, Медељину и Картахени, биће представљена два лица Колумбије, земље која чува сећање на своју прехиспанску прошлост, кроз више од стотину аутохтоних заједница које говоре 64 различита језика. Град вечног пролећа - Медељин, посетиоци ће упознати кроз скулптуре и слике Фернанда Ботера, Комуну 13 и библиотечко благо града, а Картахену кроз представљање једног драгоценог дела живота Габријела Гарсије Маркеса, Карипско море и рукотворине домородачких народа, исконских твораца државе. 

