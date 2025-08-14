light rain
У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ Предавање о исламском банкарству

14.08.2025. 08:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Предавање „Исламско банкарство” др Жељка Радовановића одржаће се данас од 19 часова у Музеју Војводине (Дунавска 35), а у оквиру изложбе „Новчић по новчић – банка”.

Прва примена исламског финансијског модела почела је 1963. године у Египту. 

У наредном периоду оснивају се банке и у другим исламским земљама. Историјат исламског банкарства везује се за оснивање новчаних завода који су пословну политику базирали на шеријатским принципима, забрањујући сваки вид камата. 

банкарство предавање музеј војводине
Нови Сад
