У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ Предавање о исламском банкарству
14.08.2025. 08:26 08:27
Предавање „Исламско банкарство” др Жељка Радовановића одржаће се данас од 19 часова у Музеју Војводине (Дунавска 35), а у оквиру изложбе „Новчић по новчић – банка”.
Прва примена исламског финансијског модела почела је 1963. године у Египту.
У наредном периоду оснивају се банке и у другим исламским земљама. Историјат исламског банкарства везује се за оснивање новчаних завода који су пословну политику базирали на шеријатским принципима, забрањујући сваки вид камата.