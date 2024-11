КРАЈ БЛИСТАВЕ КАРИЈЕРЕ: Британац Марк Кевендиш се победом у Сингапуру опростио од бициклизма

Кевендиш (39) је до победе у Сингапуру стигао у спринту испред Белгијанца Јаспера Филипсена.

– Схватио сам у последњих пет кругова да је то последњих 15 километара у мојој професионалној каријери и било је јако емотивно – изјавио је Кевендиш, преноси Би-Би-Си.

Од почетка професионалне каријере 2005. године британски бициклиста је победио у 165 трка.

Кевендиш је у јулу ове године постао рекордер по броју етапних победа (35) на Тур де Франсу. Он је освојио и 17 етапа на Ђиро д' Италија и три на Вуелти.

Кевендиш је, између осталог, освојио титулу светског шампиона у друмској трци 2011. године и сребро на Олимпијским играма у Рио де Жанеиру 2016.

MARK CAVENDISH WINS HIS LAST EVER RACE 🥹



He's retired from professional cycling after his sprint victory at the Tour de France Criterium 😭



Thanks for everything, Cav ❤ pic.twitter.com/utQXFsdKtH

— BBC Sport (@BBCSport) November 10, 2024