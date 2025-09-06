МАКС ФЕРШТАПЕН ОСВОЈИО ПОЛ ПОЗИЦИЈУ испред два Мекларена за Велику награду Италије
Актуелни светски шампион у Формули 1 Холанђанин Макс Ферштапен из Ред Була освојио је пол позицију уочи трке за Велику награду Италије.
Ферштапен је до пол позиције на стази у Монци дошао временом 1.18,792 минута. Возачу Ред Була је ово први пут од наставка сезоне да ће једну трку кренути са првог места и тако бити у најбољој позицији за победу.
Британац Ландо Норис из Мекларена је био други, док је треће место освојио његов тимски колега Аустралијанац Оскар Пјастри, који ће водити нову битку и наставити борбу за титулу првака света.
Четврто и пето место у квалификацијама заузели су возачи Ферарија, Шарл Леклер и Луис Хамилтон. Међутим, Хамилтон ће због казне стартовати са десете позиције.
У првих десет били су још Џорџ Расел, Кими Антонели, Габријел Бортолето, Фернандо Алонсо и Јуки Цунода.
Трка за Велику награду Италије биће вожена у недељу од 15 часова.
Прво место у генералном пласману возача држи Пјастри са 309 бодова, док је Норис други са 275.