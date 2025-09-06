scattered clouds
МАКС ФЕРШТАПЕН ОСВОЈИО ПОЛ ПОЗИЦИЈУ испред два Мекларена за Велику награду Италије

06.09.2025. 18:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ferstapen
Фото: Tanjug (AP Photo/Luca Bruno)

Актуелни светски шампион у Формули 1 Холанђанин Макс Ферштапен из Ред Була освојио је пол позицију уочи трке за Велику награду Италије.

Ферштапен је до пол позиције на стази у Монци дошао временом 1.18,792 минута. Возачу Ред Була је ово први пут од наставка сезоне да ће једну трку кренути са првог места и тако бити у најбољој позицији за победу. 

Британац Ландо Норис из Мекларена је био други, док је треће место освојио његов тимски колега Аустралијанац Оскар Пјастри, који ће водити нову битку и наставити борбу за титулу првака света.

Четврто и пето место у квалификацијама заузели су возачи Ферарија, Шарл Леклер и Луис Хамилтон. Међутим, Хамилтон ће због казне стартовати са десете позиције.

У првих десет били су још Џорџ Расел, Кими Антонели, Габријел Бортолето, Фернандо Алонсо и Јуки Цунода.

Трка за Велику награду Италије биће вожена у недељу од 15 часова.

Прво место у генералном пласману возача држи Пјастри са 309 бодова, док је Норис други са 275.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
