ПЈАСТРИ ДОМИНАНТНО ДО ПОБЕДЕ У ХОЛАНДИЈИ: Катастрофа за Нориса и Ферари у Зандворту
Возач Мекларена Оскар Пјастри тријумфовао је на Великој награди Холандије, 15. трци овогодишњег шампионата Формуле 1, првој после летње паузе.
Аустралијанац је у Зандворту уписао седму победу ове сезоне, а девету у каријери, после вођства од старта до циља. Најближи Пјастрију био је миљеник домаће публике Макс Ферштапен у болиду Ред Була, док је трећи био Исак Хађар из Рејсинг Булса, којем је то први подијум у каријери.
Поред доминантног издања Пјастрија, који ниједног тренутка није био угрожен на врху, трку је обележило одустајање његовог тимског колеге Ланда Нориса због квара пред сам финиш. Уз то, виђена су два инцидента у којима су учествовали возачи Ферарија, и то на истом месту. Прво је Луис Хамилтон изгубио контролу над болидом у трећој кривини, када се појавила киша, и ударио у заштитну ограду, због чега је на стазу изашло безбедносно возило. Хамилтонов тимски колега Шарл Леклер је такође остао без пласмана, али не својом кривицом, већ Кимија Антонелија у Мерцедесу. Монегашанин је изашао испред Антонелија из бокса, али је тинејџер агресивно кренуо у претицање на овалном делу стазе и Леклер није имао где. Трећи излазак безбедног возила изазвао је Норисов квар у тренутку када се чинило да је на сигурном путу до другог места.
Пјастри: Контролисао сам трку колико је било потребно, жао ми је Нориса
Оскар Пјастри изјавио је после победе на Великој награди Холандије у Формули 1 да је контролисао трку колико је било потребно и додао да му је жао тимског колеге Ланда Нориса који је осам кругова пред крај морао да одустане због квара на болиду.
"Осећај је добар. Контролисао сам трку када је било потребно, искористио сам темпо када је било потребно. Ландо је несрећно завршио на крају, жао ми је због њега. Задовољан сам својим радом који сам уложио како бих био бољи овде, веома сам срећан што сам завршио као победник. Ништа посебно нисмо мењали, само смо покушавали да се побољшамо болид колико год можемо", рекао је Пјастри после трке.
Он је навео да је почетак тркачког викенда био тежак, али да је успео да се сабере у квалификацијама.
"Било је неколико сигурносних возила који су мало зачинили трку. Био је то велики тимски напор, без њих ништа од овога није могуће. Дуг пут је пред нама, тако да ћемо наставити, трку по трку. Било би сјајно, ако можемо да наставимо као до сад", додао је Пјастри.
После старта са пол позиције, Пјастри је без проблема задржао вођство, док је Ферштапен успео да надмудри Нориса, упркос томе што је имао тврђе пнеуматике. Следили су их Хађар, Леклер и Расел, да би Норис прилику за реванш добио већ у осмом кругу, када је сјајним маневром успео да се врати на другу позицију, четири секунде иза тимског колеге. Око 20. круга почела је киша, а жртва тих услова био је Хамилтон, који је изгубио контролу и изазвао успоравање трке, што је све натерало да оду по нове пнеуматике. Ферштапен је приликом рестарта покушао да поново нападне Нориса, који је тада реаговао другачије у односу на старт, а том приликом виђен је контакт између Лијама Лосона из Рејсинг Булса и возача Вилијамса Карлоса Саинса јуниора, због којег је Шпанац кажњен. Због остатака болида који су остали после тог инцидента, кратко је истакнут период виртуелног возила безбедности.
Пјастри је потом успео да се одвоји од Нориса, који се поново одбранио од Макса, којег су јурили Хађар и Леклер. У 46. кругу разлика између двојице возача Мекларена била је мања од секунде, али је Аустралијанац појачао ритам и одвојио се, да би у 53. кругу дошло до инцидента између Леклера и Антонелија. Кими је успео да остане у трци, али је кажњен и због тог инцидента и пребрзог уласка у бокс, због чега је испао из освајача бодова. Ту није био крај узбуђењима, пошто је пред сам финиш Норису почео да се дими болид и он се паркирао на стази, што је довело до новог успоравања трке. Акција је настављена у последња три круга, на самом врху није било промена, али је Хађар захваљујући одустајању британског аутомобилисте стигао до најбољег резултата у каријери. Пјастри је на крају био нешто више од секунде испред Ферштапена, који је имао две секунде предности у односу на Хађара.
Најбољи међу осталима био је Џорџ Расел у Мерцедесу, испред возача Вилијамса Алекса Албона, Олија Бермана у Хасу и Ленса Строла из Астон Мартина, који је после инцидента у суботу стартовао са самог зачеља. Топ10 и самим тим освајаче бодова комплетирали су Фернандо Алонсо, Јуки Цунода и Естебан Окон.
Пјастри је водећи у генералном пласману са 309 бодова, други је Норис са 275, а трећи је Макс Ферстапен са 205 бодова.
Овогодишњи шампионат Формуле 1 наставља се већ следеће недеље Великом наградом Италије у Монци.