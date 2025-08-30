light rain
21°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЈАСТРИ СТАРТУЈЕ ПРВИ: Возачу Мекларена пол позиција за трку Велике награде Холандије

30.08.2025. 16:21 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Peter Dejong

Возач Мекларена Оскар Пјастри освојио је пол позицију за трку која се вози у оквиру Велике награде Холандије у Формули 1.

Пјастри је до пете пол позиције у каријери дошао временом 1.08,662 минута.

Ландо Норис из Мекларена је био други са 0,012 секунди заостатка, док је актуелни светски првак и возач Ред Була Макс Ферштапен био трећи са 0,263 секунде иза Пјастрија.

Четврто место у квалификацијама је заузео возач Рејсинг Булса Исак Хађар, а међу првих 10 завршили су Џорџ Расел (Мерцедес), Шарл Леклер (Ферари), Луис Хамилтон (Ферари), Лијам Лосон (Рејсинг Булс), Карлос Саинц (Вилијамс) и Фернандо Алонсо (Астон Мартин).

Трка за Велику награду Холандије возиће се у недељу од 15 часова.

Пјастри је водећи у генералном пласману са 284 бода, други је Норис са 275, а трећи је Ферштапен са 187 бодова.

Мекларен је први у конкуренцији тимова са 559 бодова, други је Ферари са 260, а трећи је Мерцедес са 236 бодова.

формула велика награда холандије
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕНЗАЦИЈА У ФОРМУЛИ 1 Ботас и Перес у америчком Kадилаку
Формула 1

СЕНЗАЦИЈА У ФОРМУЛИ 1 Ботас и Перес у америчком Kадилаку

26.08.2025. 14:51 15:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАВИЈАЧИ СЕ ПОНАДАЛИ, АЛИ НИШТА ОД ТОГА: Малезија одустала од повратка Формуле 1, а ово је разлог
спорт

НАВИЈАЧИ СЕ ПОНАДАЛИ, АЛИ НИШТА ОД ТОГА: Малезија одустала од повратка Формуле 1, а ово је разлог

21.08.2025. 12:56 12:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај