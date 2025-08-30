ПЈАСТРИ СТАРТУЈЕ ПРВИ: Возачу Мекларена пол позиција за трку Велике награде Холандије
Возач Мекларена Оскар Пјастри освојио је пол позицију за трку која се вози у оквиру Велике награде Холандије у Формули 1.
Пјастри је до пете пол позиције у каријери дошао временом 1.08,662 минута.
Ландо Норис из Мекларена је био други са 0,012 секунди заостатка, док је актуелни светски првак и возач Ред Була Макс Ферштапен био трећи са 0,263 секунде иза Пјастрија.
Четврто место у квалификацијама је заузео возач Рејсинг Булса Исак Хађар, а међу првих 10 завршили су Џорџ Расел (Мерцедес), Шарл Леклер (Ферари), Луис Хамилтон (Ферари), Лијам Лосон (Рејсинг Булс), Карлос Саинц (Вилијамс) и Фернандо Алонсо (Астон Мартин).
Трка за Велику награду Холандије возиће се у недељу од 15 часова.
Пјастри је водећи у генералном пласману са 284 бода, други је Норис са 275, а трећи је Ферштапен са 187 бодова.
Мекларен је први у конкуренцији тимова са 559 бодова, други је Ферари са 260, а трећи је Мерцедес са 236 бодова.