НАВИЈАЧИ СЕ ПОНАДАЛИ, АЛИ НИШТА ОД ТОГА: Малезија одустала од повратка Формуле 1, а ово је разлог
Малезија не планира да поново буде организатор трке у шампионату Формуле 1 због високих трошкова и густог календара такмичења, изјавила је министарка спорта Малезије Хана Јео, пренео је Ројтерс.
Јео је изјавила да би Малезија морала да потпише уговор на три до пет година са компанијом "Либерти медиа", која поседује комерцијална права Ф1.
Она је истакла да би Малезија морала да издвоји 71,09 милиона долара на годишњем нивоу за организацију трке у шампионату Ф1 на стази Сепанг.
– Малезија би такође морала да се такмичи са другим земљама у југоисточној Азији, као што су Сингапур и Тајланд, за место у календару Ф1. Малезија, међутим, остаје отворена за домаћинство догађаја ако би неке приватне компаније биле спремне да сносе трошкове организације – навела је министарка спорта Малезије.
– Ф1 је престижни спортски догађај који прате навијачи широм света. Ако то будемо могли себи да приуштимо, онда би било добро да трка се одржи у Малезији –, додала је Јео.
Малезија је организовала трке у Ф1 од 1999. до 2017. године на стази Сепанг и то је једна од омиљених стаза навијача, али се, нажалост, најбржи циркус неће вратити на њу.