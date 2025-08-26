clear sky
СЕНЗАЦИЈА У ФОРМУЛИ 1 Ботас и Перес у америчком Kадилаку

26.08.2025.
ДЕТРОИТ: Финац Валтери Ботас и Мексиканац Серхио Перес возиће наредне године за амерички тим Kадилак у шампионату Формуле 1, саопштено је данас.

Kадилак ће наредне сезоне постати 11 тим који ће наступати у шампионату Формуле 1. Шеф америчког тима биће бивши спортски директор Марусије Грејем Лоудон.


"Потписивање уговора са два веома искусна возача је храбар потез. Они знају шта је потребно да би се успело у Ф1. Али оно што је још важније, они разумеју шта значи помоћи да се изгради тим", изјавио је Лоудон, пренео је званични сајт Ф1.


Ботас (35) је у каријери возио за Вилијамс, Мерцедес, Алфа Ромео, Заубер, а забележио је десет победа у шампионату Ф1. 


Перез (35) је у Ф1 возио за екипе Заубера, Мекларена, Форс Индије, Рејсинг поинта и Ред Була. Он је у каријери остварио шест победа у Ф1.

