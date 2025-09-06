МАРК МАРКЕЗ ПОБЕДИО У СПРИНТ ТРЦИ за Велику награду Каталоније, АЛЕКС МАРКЕЗ ПАО И ОСТАО БЕЗ БОДОВА
Возач Дукатија Марк Маркез победио је у спринт трци која се вози у оквиру Велике награде Каталоније у Мото ГП шампионату.
Марк Маркез је на стази "Каталуња" дошао до 14. победе у 15. спринт трци ове сезоне, иако је кренуо са трећег места.
Освајач пол позиције Алекс Маркез пао је са мотора четири круга пре краја трке, па је тако остао без бодова.
Други је био возач Јамахе Фабио Квартараро, а треће место је заузео Фабио ди Ђанантонио из Пертамине.
Одлично је стартовао Алекс Маркес, али и Фабио Квартараро који је на самом почетку успео да се одбрани од напада Марка Марекса, али то није потрајало дуго. Занимљиво је било гледати како се Квартараро, па и Педро Акоста који се на кратко умешао у борбу за друго место боре за позицију, али их је на крају старији Маркес обојицу претекао и заузео другу позицију. И након тога се спринт претворио у трку браће Маркес. На крају, мање од два круга до краја – Марк је успео да дође до нове победе и то тако што је Алекс излетео са стазе!
Педро Акоста завршио је спринт на петом месту, испред Енее Бастијанинија и Бреда Биндера. Жоан Зарко заузео је седмо место, Лука Марини осмо, а десет најбржих комплетирали су Аи Огура и Раул Фернандез. Након катастрофе у квалификацијама и старта са 21. позиције, Франческо Бањаја је трку завршио на 14. месту.
Наравно, вођене су разне друге „мање“ битке, али она на челу и она између Квартарара и Фабија Диђанантонија за треће место биле су свакако најзначајније.
Трку нису успели да заврше Алекс Маркес, Марко Бецеки, Фермин Алдегер и Лука Савадори.
Марк Маркез је водећи у генералном пласману са 467 бодова, други је Алекс Маркез са 280, а трећи Франческо Бањаја са 228.
Главна трка за Велику награду Каталоније биће вожена сутра у 14 часова.