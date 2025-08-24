МАРКЕЗ БЛИЗУ ЈУБИЛЕЈА: Победио на трци за Велику награду Мађарске
Возач Дукатија Шпанац Марк Маркез победник је трке у Мото ГП шампионату за Велику награду Мађарске, која је вожена на стази Балатон парк.
Марк Маркез је до победе стигао резултатом 42:37.68. Он је тријумфом у Мађарској стигао до 98. победе у каријери у свим класама у Мото ГП шампионату. Шпански возач је победом у Мађарској забележио десети тријумф ове сезоне у "краљевској класи".
Друго место освојио је возач Ред Була Шпанац Педро Акоста, који је за победником каснио 4,314 секунди. Трећи је био возач Априлије Италијан Марко Бецеки, који је за Маркезом заостао 7,488 секунди.
Прво место у генералном пласману возача држи Марк Маркез са 455 бодова, док је његов брат Алекс Маркез из екипе Гресини рејсинг на другој позицији са 280.
Наредна трка у Мото ГП шампионату биће одржана 7. септембра за Велику награду Каталоније.