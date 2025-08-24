clear sky
24°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАРКЕЗ БЛИЗУ ЈУБИЛЕЈА: Победио на трци за Велику награду Мађарске

24.08.2025. 15:54 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Robert Michael/dpa via AP

Возач Дукатија Шпанац Марк Маркез победник је трке у Мото ГП шампионату за Велику награду Мађарске, која је вожена на стази Балатон парк.

Марк Маркез је до победе стигао резултатом 42:37.68. Он је тријумфом у Мађарској стигао до 98. победе у каријери у свим класама у Мото ГП шампионату. Шпански возач је победом у Мађарској забележио десети тријумф ове сезоне у "краљевској класи".

Друго место освојио је возач Ред Була Шпанац Педро Акоста, који је за победником каснио 4,314 секунди. Трећи је био возач Априлије Италијан Марко Бецеки, који је за Маркезом заостао 7,488 секунди.

Прво место у генералном пласману возача држи Марк Маркез са 455 бодова, док је његов брат Алекс Маркез из екипе Гресини рејсинг на другој позицији са 280.

Наредна трка у Мото ГП шампионату биће одржана 7. септембра за Велику награду Каталоније.

мото гп Марк Маркез
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај