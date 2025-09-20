МЕДАЉЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И СУБОТИЦИ: Стрелцима Стражилова злато и две бронзе, Јелена Тодоровић најбоља у држави
Јелена Тодоровић, чланица суботичког Спартака, и ветеран из редова смедеревске дружине „Херој Срба“, Новица Петровић, освојили су титуле шампиона на Првенству Србије серијском малокалибарским пушком одржаном у Трстенику, у организацији Драгачева из Гуче.
У дисциплинама серијском МК пушком жене и мушкарци се такмиче у јединственој конкуренцији. Јелена Тодоровић је једна од ретких дама које учествују, али је поново показала да је међу најбољих стрелцима у држави. Прошле године, на домаћем терену у Суботици, је освојила „дуплу круну“, победивши у гађању МК пушком из тростава и из лежећег става. У Трстенику је одбранила титулу у троставу, погодивши 515 кругова.
Све три појединачне медаље у троставу иду на север државе. Сребро је, са четири круга слабијим резултатом од Јелене Тодоровић, освојио Драгослав Радаковић из суботичког Војника, а бронзу његов клупски друг Данијел Зубер. Њих двојица су предводили Војник ка екипној титули шампиона Србије. Друго место припало Спартаку, а треће Стражилову из Сремских Карловаца.
Новица Петровић („Херој Срба“) је у својој 73. години дошао до још једне титуле првака Србије, победивши у гађању пушком из лежећег става (40 метака), скупивши 365 кругова, један више од Драгослава Радаковића, који је тако морао да се задовољи са две вицешампионске титуле. Трећи је био Никола Милошевић (Стражилово, Сремски Карловци). Шампионка у троставу, Јелена Тодоровић, је остала на корак од медаље на четвртој позицији.
Састав Стражилова је победио у екипној конкуренцији, испред тимова „Хероја Србе“ и Војника.
Иначе, првенство је отворила Милена Турк, председница општине Трстеник, а госте и учеснике је у име Стрељачког савеза Србије поздравио Ненад Петковић, генерални секретар.
Током викенда, СК Драгачево ће у Трстенику организовати Првенство Србије војничким оружјем.
Тростав (3 пута 20 метака): 1. Јелена Тодоровић (Спартак) 515, 2. Драгослав Радаковић 511, 3. Данијел Зубер 488 (обојица Војник, Суботица)…Екипно: 1. Војник 1.449, 2. Спартак 1.435, 3. Стражилово, Сремски Карловци 1.418…
Лежећи став, 40 метака: 1. Новица Петровић („Херој Срба“, Смедерево) 365, 2. Драгослав Радаковић (Војник, Суботица) 364, 3. Никола Милошевић (Стражилово, Сремски Карловци) 359... Екипно: 1. Стражилово 1.066, 2. „Херој Срба“ 1.049, 3. Војник 1.042...