НА ЕВРОПСКОМ ЈУНИОРСКОМ ПРВЕНСТВУ У АТЛЕТИЦИ: Мина Станковић четврта, Мејра Мехмедовић шеста, Алдин Ћатовић седми

09.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Спорт клуб
stankovic1
Фото: Мина Станковић, фото: Српски атлетски савез

Мина Станковић (19), репрезентативка Србија у брзом ходању, освојила је четврто место у трци на 10.000 метара на Европском јуниорском првенству у Тампереу.

Девојка из Пирота поставила је сениорски национални рекорд, који сада износи 44 минута, 35 секунди и 66 стотинки. Од медаље је била далеко нешто више од 19 секунди. Пуленка Предрага Крстовића још једном је исказала огроман потенцијал и нема сумње да је Србија у овој девојци добила европски вредну ходачицу. Овим резултатом Мина Станковић је доспела на 22. место светске ранг-листе у 2025, у дисциплини 10,000 метара ходање.

Током целе трке Мина је била у водећој групи, на петој, односно шестој позицији, да би два километра пре краја избила чак и на треће место. Нажалост, није издржала последње жестоко убрзање Шпанкиња, па је на крају заузела сјајно четврто место. Тријумфовала је Софија Сантакреу (Шпанија), која је уз две опомене у циљу имала време 43:47,89 минута, што је најбољи јуниорски резултат на свету у 2025. години и нови рекорд Шпаније. У трци пуној рекорда сребро је припало Италијанки Серени ди Фабио са 43:56,25 минута, док је до бронзе дошла друга Шпанкиња, Алдара Меиљан са 44:15,89. 

Друга репрезентативка Србије, 18-годишња Дуња Еремић заузела је 24. место са новим личним рекордом – 50:51,59 минута.

Мејра Мехмедовић освојила је шесто место у финалу трке на 3000 метара стипл на Европском првенству за јуниоре (до 20 година) у Тампереу. Репрезентативка Србије је у финалу до циља стигла за 10:22,57. Девојчица из Новог Пазара је до последњег круга била у конкуренцији за медаљу. Била је раме уз раме са Чехињом Берковом, међутим онда се догодио велики пад. Чехиња јој је побегла на првој кривини и то је депримирало. Изгубила је још две позиције и вероватно лични рекорд. Победила је Норвежанка Вие (9:57,59), испред Немице Линднер (9:58,77). Поменута Беркова је завршила са бронзом око врата са 10:09,71.

У финалној трци на 3000 метара за мушкарце, Алдин Ћатовић је као седми стигао на циљ. Штоперицу је зауставио на 8:47,97 у узбудљивој завршници. Најсјаније одличје припало је Норвежанину Бергу (8:43,20), испред Летонца Кристерса и Швеђанина Отфалка.

Милица Станимировић је завршила наступ на ЕП У20 у квалификацијама скока удаљ, након што је имала три преступа.

У недељу, последњег дана такмичења очекује нас финале трке на 1500 м у којој ће учествовати Алдин Ћатовић.

европско првенство Јуниори јуниори србије атлетика

Дневник/Спорт клуб

Дневник
