ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ ЗА ЈУНИОРЕ У ТАМПЕРЕУ: Бронза за Бошковића у скоку удаљ
Српски атлетичар Лука Бошковић освојио је бронзану медаљуу у скоку удаљ са 7.69 метара на Европском првенству за јуниоре у атлетици, које се одржава у Тампереу до 10. августа.
Он се у финале пласирао скоком од 7,41 метар, што је био четврти скок у квалификацијама. У финалу Лука је имао исти резултат као другопласирани такмичар, али су центиметри одлучивали о боји медаље. У првој серији он је скочио 7.49 м, потом у другој 7.69 м, након тога имао је два преступа, па скок од 7.56 м и још један преступ. Сребрну медаљу са истим резултатом освојио Даниеле Леонардо, који је поред 7,69 имао и скок од 7,62, те 7,50, као и три преступа, што је одлучило да се пласира степеницу више од нашег Бошковића. Прво место заузео је Петр Меиндлсцхмид резултатом 7.89 м. Други српски атлетичар у овој дисциплини Алекс Безкорвајниј био 15. у квалификацијама скока удаљ са скоком од 7.24 метра.
Пласман у финале остварила је Мејра Мехмедовић, која је у квалификацијама трке на 3000 метара стипл заузела прво место. Још један финалиста је Алдин Ћатовић, који је у трци на 1500 метара истрчао време 3:55.46 и изборио наступ међу најбољима. Ћатовић се квалификовао и у финале трке на 3000 м првим место у квалификацијама резултатом 8:17.71.
У финалу бацања кугле, Здравко Кањевац није успео да забележи исправан хитац, па је након три преступа такмичење завршио на 12. месту. Он је место у финалу обезбедио заузевши 11. позицију у квалификацијама хицем од 17,79 метара.
Лена Богдавић пласирана се у полуфинале трке на 400 м препоне и то новим националним рекордом за младје јуниоре који је био на снази још од 2007. године. Лена је трку истрчала за 59.54 и у квалификацијама заузела 11. место.
У квалификацијама трке на 200 метара наступиле су три српске спринтерке – Уна Јовановић (24.57 – 25. место), Миња Копуновић (24.87 – 38. место) и Николина Јеремић (25.44 – 44. место) и ниједна се није пласирала у полуфинале.
Филип Станковић у полуфиналу трке на 400 метара заузео је 16. место временом 47.71, што није било довољно за финале. Претходно је успешно изборио полуфинале трке резултатом 48.15.
У скоку увис, Вук Шолаја је прескочио 1.96 метара и завршио на 21. позицији. Марија Нисић заузела је 22. место у квалификацијама троскока са резултатом 12.13 метара.
У трци на 800 метара наступиле су Маша Рајић (2:07.71 – 18. место) и Тара Вучковић (2:08.23 – 19. место), али нису избориле пласман у финале.
Без пласмана у наредне фазе такмичења остали су Миња Копуновић и Уна Јовановић, које су у трци на 400 метара заузеле 34. (55.86) и 37. место (55.99). Небојша Илић завршио је трку на 400 метара препоне на 27. месту са резултатом 53.37. Наталија Грујић заузела је 18. место у трци на 1500 м резултатом 4:37.99.
На Европском првенству за јуниоре (У20) које се одржава у Тампереу Србију представља укупно 20 атлетичара.
Г. М.