Павков и Гајић потписали споразум о еколошкој едукацији у дечјим спортским камповима
Министарка заштите животне средине Сара Павков и министар спорта Зоран Гајић потписали су у Палати Србије Споразум којим ће се у оквиру дечјих спортских кампова системски увести едукација о заштити животне средине.
Министарка Павков истакла је да се потписивањем споразума подиже свест о значају заштите животне средине међу најмлађом популацијом која је спортски активна.
– Заједничко ћемо да имплементирамо активности конкретне у оквиру свих спортских кампова које подржава Министарство спорта, како бисмо увезли одговорност не само према личном развоју, према тимском духу, већ и према заштити окружења и животне средине што је свакако заједнички циљ и једног и другог министарства – рекла је Павков за Тањуг.
Она је објаснила да ће два министарства имплементацију споразума започети обиласком једног спортског кампа.
– Надам се да ћемо у наредном периоду моћи да имплементирамо додатне активности, а данас смо се договорили да обиђемо у наредним данима један спортски камп да посетимо најмлађе и на делу да овај споразум имплементирамо тако што ће колеге из заштита животне средине да одрже конкретне едукације најмлађима на који начин могу да буду одрживи, на који начин треба да користе ресурсе у свакодневном деловању, да остављају иза себе спортске терене у најбољем могућем чистом стању и да буду они који ће бити носиоци свих промена у области заштите животне средине – навела је Павков.
Она је додала да је споразум и део велике националне еколошке кампање Министарства заштите животне средине која ће се спроводити од септембра.
– Кампања се покреће како би укључила младе у конкретне активности и ово ће бити додатни подстрек са циљем да заједнички створимо кључне мостове за одрживи развој и заштиту животне средине на локалу уз заједничку синергију – поручила је Павков.
Гајић је истакао да ће потписани споразум допринети ширењу еколошке културе код младих спортиста, али и целокупне младе популације.
– Познато је да су врхунски и млади спортисти узори свим осталим младим људима, тако да се надамо да када они и савези и клубови одакле потичу то окаче на своје друштвене мреже да ће и сви остали млади који их прате примити један део те еколошке културе – рекао је Гајић.
Нагласио је да Министарство спорта у оквиру кампова где савези из 50 спортских грана бирају своје најбоље представнике у мушкој и женској конкуренцији од пионирског до јуниорског узраста.
– То је 50 репрезентација Србије у 50 различитих спортских грана, где је присутно између 15 и 20 најбољих наших спортиста и они када се врате у своје клубове, места где живе и у своје школе, имаће о чему да причају и надамо се да ћемо преко њих бити промотери заштите животне средине – казао је Гајић.
Он је изразио задовољство успостављеном сарадњом, нарочито у савремено доба када је екологија велики изазов.
– Ја сам задовољан да смо успели да направимо ову међуресорну сарадњу и са великим задовољством сам учествовао у томе. Спорт је нешто што је чисто, нешто што је универзално, нешто што говори својим једним јединим језиком који не препознаје никакву врсту ни расних, ни полних, ни било којих других подела, тако да је то један чисти пут у живот – поручио је Гајић.