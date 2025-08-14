clear sky
ПОКАЗАЛА КАНЏЕ "Пољска гепардица" залудела навијаче и КОНКУРИШЕ ЗА НАЈЛЕПШУ атлетичарку света

14.08.2025. 19:26 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
g
Фото: Screenshot / Instagram / viktoriagajosz

За нама је Европско првенство у Тампереу у Финској, где су се такмичили атлетичари до 20 година, а где су запажен учинак имали и српски представници, где је бронзану медаљу освојио Лука Бошковић у скоку удаљ.

Ипак, вероватно највећа звезда и неко о коме се највише писало и чији су снимци постали "вирални" јесте пољска атлетичарка Викторија Гајош.

Њен снимак на Инстаграму европске атлетике изазвао је велику пажњу, огроман број прегледа и лајкова, као и коментара. 

Она је пред представљање гестикулирала потез рукама какве имају дивље мачке када показују канџе, а то је постао прави хит, а све је употпуњено и хит песмом за друштвене мреже "Даме un grrr". 

Занимљиво је да је зову "Пољска гепардица", што јој стоји као додатно име и на Инстаграму, где је добила велики број пратилаца и сада их је више од 80.000. 

Иако има 19 година, већ може да се похвали сјајним резултатима у спринту, а текмичи се у дисциплинама на 100, 200 и 400 метара. 

Управо је у штафети 4x400 метара у Тампереу донела својој репрезентацији бронзу. 

Занимљиво је да "гепардица" додатно изазива пажњу налепницама и фластерима које лепи на себе, а који су у бојама шаре које има управо гепард, који је и најбржа животиња света.

Викторија је већ почела да добија и уговоре и сарадњу са брендовима које рекламира на свом порофилу на Инстаграму. 

Нема сумње, популарност ће после овога додатно да јој скочи, а свет и атлетика ће добро запамтити име - Викторија Гајош у годинама које долазе.

(Telegraf.rs)

атлетика
Спорт Остали спортови
