ПОКАЗАЛА КАНЏЕ “Пољска гепардица" залудела навијаче и КОНКУРИШЕ ЗА НАЈЛЕПШУ атлетичарку света
За нама је Европско првенство у Тампереу у Финској, где су се такмичили атлетичари до 20 година, а где су запажен учинак имали и српски представници, где је бронзану медаљу освојио Лука Бошковић у скоку удаљ.
Ипак, вероватно највећа звезда и неко о коме се највише писало и чији су снимци постали "вирални" јесте пољска атлетичарка Викторија Гајош.
Њен снимак на Инстаграму европске атлетике изазвао је велику пажњу, огроман број прегледа и лајкова, као и коментара.
Она је пред представљање гестикулирала потез рукама какве имају дивље мачке када показују канџе, а то је постао прави хит, а све је употпуњено и хит песмом за друштвене мреже "Даме un grrr".
Занимљиво је да је зову "Пољска гепардица", што јој стоји као додатно име и на Инстаграму, где је добила велики број пратилаца и сада их је више од 80.000.
Иако има 19 година, већ може да се похвали сјајним резултатима у спринту, а текмичи се у дисциплинама на 100, 200 и 400 метара.
Управо је у штафети 4x400 метара у Тампереу донела својој репрезентацији бронзу.
Занимљиво је да "гепардица" додатно изазива пажњу налепницама и фластерима које лепи на себе, а који су у бојама шаре које има управо гепард, који је и најбржа животиња света.
Викторија је већ почела да добија и уговоре и сарадњу са брендовима које рекламира на свом порофилу на Инстаграму.
Нема сумње, популарност ће после овога додатно да јој скочи, а свет и атлетика ће добро запамтити име - Викторија Гајош у годинама које долазе.
