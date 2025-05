СКАНДАЛ У СВЕТСКОЈ АТЛЕТИЦИ Украјинка суспендована због допинга! Била је на подијуму са Иваном Шпановић

Она је суспендована због сумње на употребу тестостерона, а вест је објављена пред митинг Дијамантске лиге у Дохи.

Бех Романчук је освојила сребрну медаљу у скоку удаљ на Светском првенству 2019. године, а четири године касније и сребро у троскоку. Такође је била првакиња Европе у троскоку 2022. године.

The Athletics Integrity Unit has provisionally suspended two-time World Championship silver medalist Maryna Bekh-Romanchuk for the presence/use of a prohibited substance (Testosterone).



Bekh-Romanchuk was the 2022 European champion in the triple jump.



Last summer, she was 11th… pic.twitter.com/u04bxrp5Kl

— CITIUS MAG (@CitiusMag) May 15, 2025