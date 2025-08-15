clear sky
КОШАРКАШИ СПАРТАКА ПРЕД НОВИМ ПОЈАЧАЊЕМ: Хенлан из ЦСКА у Суботицу

15.08.2025. 00:01 00:03
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
spartak
Фото: Оливије Хенлан надомак Суботице, фото: ФИБА

Према сазнањима италијанског портала Преалпина, Кошаркашки клуб Спартак спрема значајно појачање за наредну сезону, а на мети клуба је искусни канадски бек Оливије Хенлан.

Ова вест сигурно неће обрадовати навијаче италијанског Варезеа, који су се надали повратку бившег играча у црвено-бели дрес. Хенлан је у сезони 2023/24 носио дрес Варезеа, након чега је кратко наступао за московски ЦСКА, док је прошлу сезону провео у редовима турског Турк Телекома.

Хенлан је бек који подједнако квалитетно покрива позиције "један" и "два", а иза себе има богату међународну каријеру. На НБА драфту 2015. године изабран је као 42. пик, али се уместо НБА лиге одлучио за европски пут и тада потписао за литвански Жалгирис.

Током каријере наступао је још и за Ле Ман, Остин, Бон, Ираклис, Арис, Валенсију, као и турски Газијантеп. Био је и члан канадске репрезентације у квалификацијама за Светско првенство.

Спартак очигледно има високе амбиције пред нову сезону, а долазак оваквог појачања био би јасан сигнал да клуб жели да игра значајнију улогу у домаћем првенству.

Суботичане су до сада појачали Урош Бањац, Игор Дробњак, Никола Ребић, Кеондре Кенеди, Шевон Томпсон и Борис Бодрожић. Уговоре су продужили Лука Церовина, Стефан Момиров и Данило Николић, док су клуб напустили Немања Гордић, Милош Милисављевић, Расир Болт, Душан Милетић... Спартак ће у наредној сезони играти и на европском фронту, с обзиром на то да га очекује такмичење у ФИБА Лиги шампиона, где се налази у изузетно изазовној групи са Гран Канаријом, Ле Маном и Бенфиком.

В. М. П.

Спорт Кошарка
