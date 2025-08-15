clear sky
ПОНОСНА ШТО НАСТАВЉА ПОРОДИЧНУ ТРАДИЦИЈУ Анђела је трећа генерација пчелара у фамилији Томић из Јарковца

15.08.2025. 09:06 09:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
анђела томић
Фото: Приватна архива

Анђела је трећа генерација пчелара у породици Томић из Јарковца. Млада мештанка села на територији општине Сечањ недавно је добила средства на конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство намењена младим пољопривредницима у сеоским подручјима за набавку опреме и механизације.

Ова средства Анђела Томић ће искористити за самостално бављење пчеларством, као и за увођење одређених иновација, а све у циљу повећања квалитета меда и производа од њега. Тиме почиње ново поглавље у животима Томићевих.

- Поносна сам што настављам породичну традицију и што имам прилику да кроз нове пројекте допринесем развоју пчеларства и нашег села. Завршила сам средњу медицинску школу у Зрењанину, планирам да останем да живим и радим на селу, и веома сам заинтересована за апитерапију. У наредном периоду планирам да похађам и неке од обука и курсева, како бих додатно унапредила своја знања – почиње причу Анђела Томић.

Пчеларство у породици Томић није само посао, већ начин живота који траје већ више од шест деценија. Љубав према пчелама преноси се из генерације у генерацију, а сваки члан породице има своју улогу у одржавању и унапређењу пчелињака.

-Све је почело давне 1961. године, када је мој деда Владимир Томић скинуо први рој са гране и започео породичну традицију која је обележила његов живот, живот моје баке Божане, мојих родитеља Златомира и Биљане, брата Владимира и мене - истиче Анђела.

анђела томић
Фото: Приватна архива

Љубав према пчелама код ње је почела још у најранијем детињству.

-Као дете сам одлазила са родитељима у пчелињак, у почетку као посматрач, а како је време пролазило и као активан учесник у свим пословима који се тамо обављају. Са породицом сам обишла и све пчеларске сајмове у земљи и иностранству. У нашој кући пчеларство је тема на дневном нивоу. Од родитеља, а касније и из литературе, научила сам много о најуређенијој заједници живота на нашој планети, о опрашивачкој улози пчела, о значају пчелињих производа у свакодневној исхрани људи - наглашава наша саговорница.

Добитници бројних награда и признања

Анђелин отац Златомир Томић је и председник Пчеларског друштва “Банатска матица” из Сечња и представник регије Банат у Савезу пчеларских организација Србије, док је Биљана Томић генерална секретарка Европског пчеларског савеза.

Томићи су добитници бројних награда и признања у свету пчеларства како у земљи тако и у региону, а тренутно у палети производа броје 20 различитих медова са додацима лековитог биља и других пчелињих производа. 

-Када се љубав према послу споји са упорношћу и знањем, успех је неминован – поручују Томићи.

Планови породице Томић су амбициозни: од повећања капацитета пчелињака, преко увођења нових производа на тржиште, до јачања бренда домаћег, природног меда. Посебан фокус ставиће на едукацију младих о значају пчела за природу и пољопривреду, како би и наредне генерације имале прилику да наставе ову племениту делатност.

- Пчеларство нас учи стрпљењу, раду и љубави према природи. Срећни смо што Анђела са толико ентузијазма и нових идеја улази у ову причу. То је гаранција да ће наша традиција имати светлу будућност – поручује породица Томић.

Војводина Банат
