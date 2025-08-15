СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ИСПАДАЊА ИЗ ЕВРОПЕ: "Фудбал је био поприлично суров према овој нашој деци"
Тренер Партизана Срђан Благојевић је изнео утиске након испадања црно-белих из Лиге конференције.
Црно-бели су у првом мечу на свом стадиону у Хумској поражени са 0:2, услед чињенице да су сат времена играли са играчем мање.
У Единбургу су славили са 3:2, али је укупан резултат од 4:3 "избацио" црно-беле.
Срђан Благојевић је за Арену спорт сумирао утиске одмах након меча.
"Ја у овом тренутку немам шта претерано да кажем, сем да... Завршило се наше путишествије у Европи нажалост једним невероватним сценаријом. На крају, фудбал је био поприлично суров према овој нашој деци. Ја верујем да ће ово искуство дуго памтити. Наравно, не пријатним осећањима, али да ће им помоћи у том сазревању кроз које они сада пролазе. Невероватне ствари у ове две утакмице. Ми смо играли преко два ста са играчем мање, а показали смо да у најмању руку заслужујемо да прођемо. Али на крају је фудбал показао то сурово лице, а ми смо кажњени. Ми смо претужни, али ја сам као тренер ове младе групе момака поносан на све што су показали. Сигуран сам да им предстоји лепа будућност, а ми ћемо се потрудити да се што пре опоравимо", започео је Благојевић.
Осврнуо се на чињеницу да је Партизан испао и из Лиге Европе и из Лиге конференције упркос по једној победи.
"Двапут се десило да победимо утакмицу, а да не прођемо. И против АЕК-а смо победили код куће, па смо испали на пенале. Морам да нагласим, да је старо правило, да важи гол у гостима, ми бисмо прошли оним голом у последњем минуту. Шта је, ту је. Тужни смо, али ја сам поносан", додао је он.
На крају је прокоментарисао ту "несрећу" и еврогол Хибса.
"Невероватно, као и у Београду, шанса Вукотића за 1:0, па после десет секунди искључење... Не памтим да сам видео овакав гол. Свак част Бојлу на сјајном голу. То се не виђа често и сигурно да је и тај гол украсио утакмицу, али и преломио у неку руку. У моментима кад смо имали 2:0 и кад смо држали све под контролом, били можда ближи да дамо и тај трећи, онда се десило то, а и опет тај црвени картон. Морам да погледам, не могу да коментаришем, не знам шта се десило, да ли је заслужено или није, али нећу да улазим у те приче. Играч мање, епилог је познат", закључио је Благојевић.