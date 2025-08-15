СВИ ПАРОВИ ПЛЕЈ-ОФА ЛИГЕ ЕВРОПЕ: Срби у Хрватској, Норвешкој, Турској…
Познати су сви парови плеј-офа за Лигу Европе.
Очекују нас занимљивији дуелу у борби за пласман у друго по јачини клупско такмичење у Европи. За Лигу Европе бориће се Живковић (ПАОК), Максимовић, Ђуричић и Младеновић (Панатинаикос), Лазетић и Стојић (Макаби), Ивановић (АЕК), Јаковљевић и Сурдановић (Зрињски), Деветак и Тодоровић (Ријека), Станић (Лудогорец)...
У четвртак је одиграно укупно 11 реванш мечева трећег кола квалификација за Лигу Европе. Једино је Ријека још у уторак успела да надокнади минус из првог меча и победом у Ирској елиминише екипу Шелбурна.
У четвртак су пласман у плеј-оф обезбедили КуПС (Финска), Митјиланд (Данска), Бран (Норвешка), Линколн Ред Импс (Гибралтар), ПАОК (Грчка), Зрињски (Босна и Херцеговина), ФЦСБ (Румунија), Макаби Тел Авив (Израел), Утрехт (Холандија), Брага (Португал), АЕК Ларнака (Кипар) и Панатинаикос (Грчка).
Било је неколико изузетно драматичних реванш мечева. Могли сте у посебним вестима да прочитате како су до плеј-офа стигли фудбалери Зрињског, КуПС-а и ПАОК-а (Живковића и Грке чека дуел са Ријеком).
АЕК из Ларнаке, кипарски клуб, који је у квалификацијама за Лигу Европе био бољи од Партизана, успео је да елиминише још једно велико еврпско име, пољску Легију, а изузетно важан гол у реваншу у Варшави постигао је Ђорђе Ивановић. Његов тим ће за Лигу Европе борити у Норвешкој против екипу Брана.
Пенали су пресудили у довмечу између Шахтјора и Панатинаикоса пошто у обе утакмице није виђен ниједан гол. На крају је више среће и умешности имао грчки тим у чијем је саставу вечерас био српски репрезентативац Немања Максимовић, док је његов земљаск Филип Младеновић остао на клупи за резерве. Трећи српски фудбалер Филип Ђуричић није било у протоколу за реванш. ПАО и Србе чекају Турци…
У плеј-оф се пласирао и Макаби из Тел Авива, израелска екипе коју с клупе предводи српски тренер Жарко Лазетић, а стандардно игра Немања Стојић. У плеј-офу ће им ривал бити некад велики Динамо Кијев.
Пласман у плеј-оф Лиге Европе претходно су елиминацијом из Лиге шампиона обезбедили Динамо Кијев, Шкендија, Лудогорец, Слован Братислава, Малме и Лех Познањ. Такође и трећепласирани тимови из националних лига: Генк, Јанг Бојс, Самсунспор, као и победници националних купова Абедин и Сигма Оломуц.
За Лигу Европе бориће се Живковић (ПАОК), Максимовић, Ђуричић и Младеновић (Панатинаикос), Лазетић и Стојић (Макаби), Ивановић (АЕК), Јаковљевић и Сурдановић (Зрињски), Деветак и Тодоровић (Ријека), Станић (Лудогорец)…
Сви парови плеј-офа за Лигу Европе
Макаби Тел Авив (Израел) – Димамо Кијев (Украјина)
Шкендија (С. Македонија) – Лудогорец (Бугарска)
Слован Братислава (Словачка) – Јанг Бојс (Швајцарска)
Малме (Шведска) – Сигма Оломуц (Чешка)
Панатинаикос (Грчка) – Самсунспор (Турска)
Абердин (Шкотска) – ФЦСБ (Румунија)
Лех Познањ (Пољска) – Генк (Белгија)
Митјиланд (Данска) – КуПС (Финска)
Линколн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португал)
Зрињски (БиХ) – Утрехт (Холандија)
Бран (Норвешка) – АЕК Ларнака (Кипар)
Ријека (Хрватска) – ПАОК (Грчка)
Први мечеви на програму су у четвртак 21. августа, реванш утакмице недељу дана касније, 28. августа.
Лига Европе – 3. коло квалификација
КуПС (Финска) – Рига ФС (Летонија) 1:0. Први меч: 2:1. Даље иде: КупС.
Митјиланд (Данска) – Фредрикштад (Норвешка) 2:0. Први меч: 3:1. Даље иде: Митјиланд.
Бран (Норвешка) – Хекен (Шведска) 0:1. Први меч: 2:0. Даље иде: Бран.
Бреидаблик (Исланд) – Зрињски (БиХ) 1:2. Први меч: 1:1. Даље иде: Зрињски.
Волфсбергер (Аустрија) – ПАОК (Грчка) 0:1 пп. Први меч: 0:0. Даље иде: ПАОК.
Ноа (Јерменија) – Линколн Ред Импс (Гибралтар) 0:0 – пенали 5:6. Први меч: 1:1. Даље иде: Линколн.
Дрита (ФС Косово) – ФЦСБ (Румунија) 1:3. Први меч: 2:3. Даље иде: ФЦСБ.
Макаби Тел Авив (Израел) – Хамрун (Малта) 3:1. Први меч: 2:1. Даље иде: Макаби.
Утрехт (Холандија) – Сервет (Швајцарска) 2:1. Први меч: 3:1. Даље иде: Утрехт.
Шахтјор (Украјина)- Панатинаикос (Грчрка) 0:0 – пеналима 3:4. Први меч: 0:0. Даље иде: Панатинаикос.
Брага (Португал) – Клуж (Румунија) 2:0. Први меч: 2:1. Даље иде: Брага.
Легија Варшава (Пољска) – АЕК Ларнака (Кипар) 2:1. Први меч: 1:4. Даље иде: АЕК.