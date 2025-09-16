У СРЕДУ, ПОВОДОМ СМРТИ ПРОСЛАВЉЕНОГ СПОРТИСТЕ СЛАВКА ОБАДОВА Комеморација у 12, сахрана у 15 часова
16.09.2025. 12:33 12:44
У среду породица и нногобрјни пријатељи, као и поштоваоци његовог великог дела и спортске заоставштине, опростиће се од легенде екс-југословенског и српског џудоа Славка Обадова, који је преминуо пре неколико дана у Новом Саду.
Тим поводом, у Амфитеатру СПЦ „Војводина“, с почетком у 12 часова, одржаће се комеморација овом великану, на којој ће присутни још једном имати прилику да евоцирају успомене на Обадова, а њих је заиста била много.
Сахрана Славка Обадова уследиће у 15 часова, на Градском гробљу у Новом Саду.