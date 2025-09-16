clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СРЕДУ, ПОВОДОМ СМРТИ ПРОСЛАВЉЕНОГ СПОРТИСТЕ СЛАВКА ОБАДОВА Комеморација у 12, сахрана у 15 часова

16.09.2025. 12:33 12:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
obadov
Фото: Приватна архива

У среду породица и нногобрјни пријатељи, као и поштоваоци његовог великог дела и спортске заоставштине, опростиће се од легенде екс-југословенског и српског џудоа Славка Обадова, који је преминуо пре неколико дана у Новом Саду.

Тим поводом, у Амфитеатру СПЦ „Војводина“, с почетком у 12 часова, одржаће се комеморација овом великану, на којој ће присутни још једном имати прилику да евоцирају успомене на Обадова, а њих је заиста била много.

Сахрана Славка Обадова уследиће у 15 часова, на Градском гробљу у Новом Саду.

славко обадов комеморација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(IN MEMORIAM) ОВАКО ЈЕ ГОВОРИО СЛАВКО ОБАДОВ Ево шта је рекао у последњем интервјуу за „Дневник”
обадов

(IN MEMORIAM) ОВАКО ЈЕ ГОВОРИО СЛАВКО ОБАДОВ Ево шта је рекао у последњем интервјуу за „Дневник”

15.09.2025. 17:39 18:19
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА СРПСКОГ СПОРТА СЛАВКО ОБАДОВ Освајач олимпијске медаље, професор Униврзитета у Новом Саду
Džudo Savez Srbije

ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА СРПСКОГ СПОРТА СЛАВКО ОБАДОВ Освајач олимпијске медаље, професор Униврзитета у Новом Саду

15.09.2025. 14:13 17:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај