clear sky
29°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКИ КВАРТЕТ НА СВЕТСКОМ КУПУ У НИНГБОУ: Зорана Аруновић, Лазар Ковачевић, Александра Хавран и Алекса Ракоњац у Кини

03.09.2025. 11:44 11:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ССС
Коментари (0)
Vazdusni_pistolj_zene
Фото: ССС

Четворо српских стрелаца ће наредне седмице учествовати на Светском купу у Нингбоу, граду на крајњем истоку Кине.

Пут Нингбоа, у коме се налази једна од најпрометнијих лука света, каналом повезана са Источним кинеским морем, крећу Зорана Аруновић, Лазар Ковачевић, Александра Хавран и Алекса Ракоњац.

Аруновићева ће гађати ваздушним пиштољем, којим је ове године освојила европско сребро,док ће се преостало троје чланова тима надметати и ваздушном и малокалибарском пушком из тростава. Хавранова и Ракоњац ће сем тога учествовати и у такмичењу микс парова ваздушном пушком, дисциплини у којој су у марту на ЕП у Осијеку постали сениорски вицешампиони Европе.

Уз стрелце ће бити тренери Горан Стојадиновић и Стеван Плетикосић.

Учешће су најавили репрезентативци 43 земље. Такмичарски програм почиње 9. септембра, надметањима микс парова пушком и пиштољем. Унареднихпет дана биће одржане појединачне дисциплине, с тим што су 10. септембра неће бити дисциплина у којима учествују српски репрезентативци.

Турниром у Нингбоу завршава се серија овогодишња серија Светских купова пушком и пиштољем, па ће по његовом завршетку бити позната листа квалификованих спортиста за финале Светског купа у Дохи (4 – 9. децембар). Међутим, коначна листа учесника финала СК ће бити позната тек нешто више од две недеље пре турнира. Наиме, уз стрелце квалификоване кроз Светске купове, право учешћа на финалном турниру имају и освајачи медаља на Светском првенству, које ће ове године бити одржано необично касно – од 6. до 18. новембра у Каиру.

стрељаштво Светски куп
Извор:
Дневник/ССС
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПСКЕ НАДЕ ПОСУСТАЛЕ У БРЗОЈ ПАЉБИ: Завршен Светски куп у стрељаштву
спорт

СРПСКЕ НАДЕ ПОСУСТАЛЕ У БРЗОЈ ПАЉБИ: Завршен Светски куп у стрељаштву

26.05.2025. 13:59 14:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај