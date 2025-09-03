СРПСКИ КВАРТЕТ НА СВЕТСКОМ КУПУ У НИНГБОУ: Зорана Аруновић, Лазар Ковачевић, Александра Хавран и Алекса Ракоњац у Кини
Четворо српских стрелаца ће наредне седмице учествовати на Светском купу у Нингбоу, граду на крајњем истоку Кине.
Пут Нингбоа, у коме се налази једна од најпрометнијих лука света, каналом повезана са Источним кинеским морем, крећу Зорана Аруновић, Лазар Ковачевић, Александра Хавран и Алекса Ракоњац.
Аруновићева ће гађати ваздушним пиштољем, којим је ове године освојила европско сребро,док ће се преостало троје чланова тима надметати и ваздушном и малокалибарском пушком из тростава. Хавранова и Ракоњац ће сем тога учествовати и у такмичењу микс парова ваздушном пушком, дисциплини у којој су у марту на ЕП у Осијеку постали сениорски вицешампиони Европе.
Уз стрелце ће бити тренери Горан Стојадиновић и Стеван Плетикосић.
Учешће су најавили репрезентативци 43 земље. Такмичарски програм почиње 9. септембра, надметањима микс парова пушком и пиштољем. Унареднихпет дана биће одржане појединачне дисциплине, с тим што су 10. септембра неће бити дисциплина у којима учествују српски репрезентативци.
Турниром у Нингбоу завршава се серија овогодишња серија Светских купова пушком и пиштољем, па ће по његовом завршетку бити позната листа квалификованих спортиста за финале Светског купа у Дохи (4 – 9. децембар). Међутим, коначна листа учесника финала СК ће бити позната тек нешто више од две недеље пре турнира. Наиме, уз стрелце квалификоване кроз Светске купове, право учешћа на финалном турниру имају и освајачи медаља на Светском првенству, које ће ове године бити одржано необично касно – од 6. до 18. новембра у Каиру.