ТАТЈАНА МЕДВЕД ПРИМИЛА МЛАДЕ ЏУДИСТКИЊЕ Нови Сад поносан на Александру и Нину Андрић

Дневник
Дневник
Фото: Град Нови Сад

Чланица Градског већа за спорт и омладину, Татјана Медвед, приредила је пријем у Свечаној сали Градске куће за младе џудисткиње Александру и Нину Андрић, чланице Џудо клуба „Новосадски“, као и за њиховог тренера Миленка Андрића, поводом значајних успеха које су оствариле на међународној сцени.

Александра је, иако кадеткиња на ЕП у Подгорици освојила бронзану медаљу у сениорској категорији, прву медаљу за Србију у последњих 40 година, а Нина је освојила сребро и бронзу на Летњем европском фестивалу младих, који се одржао у Скопљу од 20. до 26. јула, а заједно су освојиле злато у екипној конкуренцији.

– Поносни смо што Нови Сад има овакве младе спортисткиње које својим резултатима померају границе и постављају нове стандарде у српском спорту. Њихова истрајност, посвећеност и рад представљају инспирацију за младе генерације. Наш задатак, као града који носи титулу Европски град спорта, јесте да им обезбедимо континуирану подршку и услове за даљи напредак – истакла је Медвед.

Фото: Град Нови Сад

Она је посебно нагласила значај џудоа као спорта који истовремено развија физичку снагу, менталну стабилност и моралне вредности попут фер-плеја, одговорности и самопоуздања.

– У претходним годинама реализовали смо бројне инвестиције у спортску инфраструктуру, а само ове године издвајамо 988 милиона динара. Део тих инвестиција се односи на рад џудо клубова и Џудо савеза које Град Нови Сад снажно подржава, па смо тако у претходном периоду од 2015. до 2025. само у рад Џудо клуба „Новосадски“ уложили преко 8 и по милиона динара. Уверени смо да се у таквом амбијенту граде не само будући шампиони, већ и квалитетни, вредни и истрајни људи. Александра и Нина су прави пример тога – поручила је Медвед.

Тренер Миленко Андрић се захвалио на пријему и подршци Града џудоу. 

- Подршка веома значи Александри и Нини да могу да наставе да освајају медаље и да наставеда корачају шампионским стазама – истакао је Андрић.

Дневник
Дневник
